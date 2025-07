Revelan qué pasó tras despegue de vuelo de Air India que dejó 261 muertos: ¿error humano?

Los interruptores de control de combustible de los motores del vuelo de Air India que se estrelló poco después del despegue, matando a 260 personas, fueron movidos de la posición "run" a la posición "cutoff" momentos antes del impacto, según indicó el sábado un informe de investigación preliminar. (Lea también: La historia del joven de 17 años que grabó el accidente de Air India desde una terraza)

El informe, emitido por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de la India (AAIB), no ofreció conclusiones ni atribuyó culpas por el desastre del 12 de junio, pero indicó que un piloto le preguntó al otro por qué había cortado el combustible, y el segundo piloto respondió que no lo había hecho.

El Boeing 787-8 Dreamliner viajaba desde Ahmedabad, en el oeste de la India, a Londres cuando se estrelló, muriendo todas menos una de las 242 personas a bordo, así como 19 personas en tierra.



Lo que se escuchó en la caja negra del Air India

En su informe de 15 páginas, la oficina de investigación dijo que una vez que la aeronave alcanzó su velocidad máxima registrada, "los interruptores de corte de combustible del Motor 1 y del Motor 2 pasaron de la posición RUN a CUTOFF uno tras otro con un intervalo de tiempo de 01 segundo".

Según el documento, "los interruptores de corte de combustible de ambos motores fueron accionados casi simultáneamente tres segundos después del despegue, dejando los motores sin propulsión y provocando una rápida pérdida de altitud".

En las grabaciones de voz recuperadas de la cabina, "uno de los pilotos pregunta al otro por qué cortó el suministro de combustible, a lo que este respondió que no lo había hecho", indica el informe. Los datos provienen de las cajas negras recuperadas por los investigadores, que registraron 49 horas de vuelo y dos horas de audio de cabina.

Según el informe, “cuando los interruptores de control de combustible se cambian de la posición CUTOFF a RUN mientras la aeronave está en vuelo, el sistema de control dual de los motores activa automáticamente la secuencia de reencendido y suministro de combustible”. Poco después del corte, los interruptores fueron devueltos a la posición de funcionamiento y los motores comenzaron a reiniciarse, pero la aeronave ya había perdido altura de forma crítica. Añade que pocos segundos después del intento de reactivación, uno de los pilotos emitió el mensaje de emergencia: “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY”, y aunque el controlador aéreo intentó establecer contacto no obtuvo respuesta y presenció el accidente a la distancia.

El informe no atribuye responsabilidades ni establece conclusiones definitivas sobre la causa del accidente, y señala que "los interruptores están ubicados en la consola central de la cabina, protegidos por una barra metálica y un mecanismo de seguridad que evita su activación accidental".



Investigación en curso

El ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, dijo a los periodistas que los investigadores hicieron su trabajo de manera "madura y transparente". "Este es un informe preliminar. Queremos que llegue el informe final, así que esperemos", dijo.

A principios de esta semana, el sitio web especializado The Air Current, citando varias fuentes familiarizadas con la investigación, informó que había "limitado su enfoque al movimiento de los interruptores de combustible del motor", aunque señaló que el análisis completo "tomará meses, si no más". Agregó que "el enfoque de los investigadores podría cambiar durante ese tiempo".

El informe de la agencia india dijo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido un boletín informativo en 2018 sobre "la posible desconexión de la función de bloqueo del interruptor de control de combustible". Aunque la preocupación no fue considerada una "condición insegura" que ameritara una directiva más seria, Air India dijo a los investigadores que no llevó a cabo las inspecciones sugeridas porque eran "consultivas y no obligatorias".

Air India cumplió con todas las directivas de aeronavegabilidad y los boletines de servicio de alerta de la aeronave, según el informe.

La oficina de investigaciones afirmó que "no había acciones recomendadas para los operadores y fabricantes de motores B787-8 y/o GE GEnx-1B", lo que sugiere que no hay problemas técnicos con los motores (GE) o la aeronave (Boeing). Añadió que la investigación estaba en curso y que se había solicitado evidencia e información adicional "a las partes interesadas".

Boeing expresó en un comunicado que "continuará apoyando la investigación y a nuestro cliente" y agregó que "nuestros pensamientos permanecen" con los afectados por el desastre.

Air India afirmó que estaba "trabajando estrechamente con las partes interesadas, incluidos los reguladores". "Seguimos cooperando plenamente con la AAIB y otras autoridades a medida que avanza su investigación", afirmó en un comunicado en X.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU estipula que los Estados que encabezan una investigación deben presentar un informe preliminar dentro de los 30 días siguientes al accidente.

En la investigación han participado investigadores estadounidenses y británicos de accidentes aéreos.

Suresh Mistry, que perdió a su hija Kinal en el accidente, expresó a AFP que su familia todavía estaba asimilando la pérdida. "¿Cómo es posible que haya un problema interno con el vuelo y nadie lo sepa? Hoy en día, incluso los coches indican cuándo hay un problema. ¿Cómo es posible que no ocurra en los vuelos?", preguntó.

Imtiyaz Ali, cuyo hermano murió junto con su esposa y sus dos hijos, consideró que el informe preliminar no aportó "nada positivo" para él. "Y ni siquiera estamos cerca de un cierre", dijo. "Parece que estamos en el mismo punto que hace un mes cuando ocurrió el accidente".

El avión transportaba 230 pasajeros (169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense) y 12 tripulantes. Decenas de personas en el terreno resultaron heridas.

Un pasajero sobrevivió milagrosamente, un ciudadano británico que fue visto saliendo de los restos del accidente y que ya fue dado de alta del hospital.

Los funcionarios de salud del estado indio de Gujarat dijeron inicialmente que al menos 279 personas murieron, pero los científicos forenses redujeron la cifra después de que se identificaron múltiples restos dispersos y gravemente quemados.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP