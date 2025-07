Médico condujo en medio de un ataque ruso a Ucrania, para poder trasplantar el corazón de un niño

Mientras la noche en Kiev, capital de Ucrania, se iluminaba con el lanzamiento de misiles rusos, un médico recorría a toda marcha la ciudad para trasplantar el corazón a un niño. En el otro lado le esperaba su pequeño paciente, a quien el tiempo jugaba en contra, pues una afección cardíaca redujo al mínimo sus posibilidades de sobrevivir, al menos no sin un nuevo órgano.

A pesar de las explosiones, el milagro se hizo posible y el corazón llegó a su destinatario.

Días después, durante la noche del viernes 11 de julio, Rusia disparó más de 620 drones y misiles de largo, matando por lo menos a seis personas en la última ola de ataques, informó Ucrania el sábado, añadiendo que estaba cerca de un acuerdo para recibir más sistemas de defensa aérea Patriot.

"Los rusos siguen empleando sus tácticas específicas de terror contra nuestro país, asestando golpes concentrados en una u otra ciudad, en una u otra región", declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en su discurso vespertino.

Moscú ha intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses mientras las conversaciones de alto el fuego lideradas por Estados Unidos se han estancado. "Se lanzaron veintiséis misiles de crucero y 597 drones de ataque, de los cuales más de la mitad eran 'Shaheds'", dijo Zelensky, refiriéndose a los drones de fabricación iraní.

La fuerza aérea ucraniana dijo que había derribado 319 drones Shahed y 25 misiles, añadiendo que un misil y unos 20 drones habían impactado "cinco lugares".

Zelensky dijo que los ataques habían matado al menos a dos personas y herido a 20 en la región suroeste de Chernivtsi, lejos de las líneas del frente del este y el sur. Doce personas resultaron heridas en Lviv, también en el oeste, mientras que en el este, dos personas murieron en Dnipropetrovsk y tres resultaron heridas en Kharkiv, informaron funcionarios locales. Rusia también "lanzó dos bombas aéreas guiadas sobre casas de civiles" en la región nororiental de Sumy, matando a dos personas, indicó la fiscalía local.



Ataque "deliberado y despreciable"

Zelenski afirmó que algunos de los drones enviados por Rusia eran "simuladores" destinados a "sobrecargar el sistema de defensa aérea y dificultar el derribo de los 'drones suicidas'. Este es su terrorismo deliberado y despreciable".

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había atacado empresas del complejo militar-industrial de Ucrania en Lviv, Kharkiv y Lutsk y un aeródromo militar.

En un mensaje de video, Zelensky afirmó: “Estamos cerca de alcanzar un acuerdo multinivel sobre nuevos sistemas Patriot y sus misiles”. Ucrania está intensificando la producción de sus propios sistemas interceptores, añadió.

El enviado especial estadounidense Keith Kellogg tiene previsto iniciar su última visita a Ucrania el lunes, mientras el esfuerzo de paz liderado por Washington se tambalea. El presidente estadounidense, Donald Trump, también anunció que emitirá una "importante declaración... sobre Rusia".

El viernes, el Kremlin reiteró su oposición a una fuerza de paz europea en Ucrania, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que los aliados de Kiev tenían un plan "listo para funcionar... en las horas posteriores a un alto el fuego".

Trump llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, la semana pasada, pero después dijo que no había habido ningún progreso hacia el fin de la guerra. El Kremlin afirmó que su presidente no renunciaría a los objetivos bélicos de Rusia, pero que, no obstante, seguiría participando en las negociaciones.

Moscú afirma que su objetivo en Ucrania es deshacerse de las "causas profundas" del conflicto y ha exigido que Kiev renuncie a sus ambiciones de pertenecer a la OTAN.

Zelensky recalcó en su mensaje en Telegram que "el ritmo de los ataques aéreos rusos requiere decisiones rápidas y puede frenarse ahora mismo con duras sanciones secundarias contra cualquiera que ayude a los rusos a producir aviones no tripulados y a ganar dinero con el petróleo".

Reiteró que el país necesita "más defensa aérea e inversión en drones interceptores, que ya están dando buenos resultados". "La guerra solo puede detenerse por la fuerza. Esperamos de nuestros socios no solo señales, sino acciones que salven vidas", recalcó.

Zelensky aseguró en su discurso del viernes que los envíos de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, incluido el armamento de defensa aérea, se han restablecido.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE