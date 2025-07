Portavoz de Frisby España dice que “no vamos a copiar receta” y que ha recibido amenazas de muerte

La disputa legal de la marca colombiana Frisby no ha terminado y el portavoz de Frisby España, Charles Dupont, habló de nuevo sobre el pleito judicial y denunció que ha recibido amenazas de muerte luego de que se hiciera pública su intención de montar una compañía en Europa con el mismo nombre de la empresa latinoamericana. En diálogo con el diario El País de España, Dupont indicó que eligió el nombre de la marca por una estrategia de marketing.

“El nombre que hemos elegido para este negocio es estratégico. Sabíamos también que es un tipo de cocina que los sudamericanos en Europa esperan desde hace mucho”, manifestó el portavoz de la empresa española en El País.

En cuanto a la polémica que ha generado con su intención de abrir la marca en España, dijo que “la realidad es que no pensé que iba a ser tan grande. Sabía que la cadena colombiana iba a aclarar que no se trataba de ellos y por eso teníamos un comunicado listo para decir que no los estábamos suplantando ni actuando de manera ilegal. Nosotros tenemos una imagen y un nombre que estaban disponibles”.

Sobre la reacción que ha tenido en redes sociales la marca Frisby España, Dupont dijo en El País que “no pensé que la respuesta iba a ser de tal magnitud. No imaginaba que la marca Frisby Colombia era algo tan sentimental y que era incluso un asunto de orgullo nacional”.

A Dupont le preguntaron sobre si va a copiar la receta que maneja la empresa colombiana en sus restaurantes y dijo que "no, no vamos a copiar la receta del pollo de Frisby Colombia. Nuestra meta no es reproducir el producto de otra empresa".

Denunció que "he recibido hasta amenazas de muerte por todo lo que ha pasado".



Los acercamientos de Frisby España con Frisby Colombia

Además, el portavoz de la compañía española señaló que desde el principio intentó abrir una franquicia en Europa con la marca original, pero no fue posible: “Busqué por LinkedIn a ejecutivos de la empresa y conecté con el director de marca. Le envié un mensaje de que teníamos un plan de desarrollo para la marca aquí en Europa, con inversionistas interesados y que estaban listos para pagar. Él me puso en contacto con una persona cercana de la presidenta, a quien le envié varios correos, pero nunca obtuve respuesta".

Entre otras cosas, Dupont habló en El País sobre su meta con Frisby España. “La idea es comenzar con dos puntos de venta físicos en Madrid y Barcelona y 10 cocinas ocultas”, dijo.

Por último, mencionó que “es obvio que no vamos a tener una relación con el 100% de los colombianos que viven en España y eso se debe a la publicidad negativa que nos ha hecho Frisby Colombia”.

