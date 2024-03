Declaraciones de Petro contra Israel "cruzaron la línea hacia el antisemitismo", dicen desde EE. UU.

Una durísima crítica lanzó el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus comentarios contra Israel, al que ha señalado de ejecutar un genocidio en Gaza.



La máxima autoridad del departamento en la lucha contra el antisemitismo, Deborah Lipstadt, aseguró en el Congreso que los comentarios de Petro han sido irresponsables y ofensivos, y que el presidente colombiano cruzó la línea de la crítica al antisemitismo.

También advirtió a líderes de la región que las descalificaciones al pueblo judío no ayudan en sus relaciones con Estados Unidos.

“Sus comentarios realmente cruzaron la línea hacia el antisemitismo, no ayudan, no ayudan a la comunidad judía en Colombia, no ayudan a la estabilidad y no ayudan realmente a promover la causa de la paz. No son constructivos", indicó Deborah Lipstadt.

Al respecto, la Cancillería de Colombia pidió en un comunicado un cese al fuego inmediato en Gaza y reafirmó también su compromiso con la liberación de rehenes israelíes, entre ellos, Elkana Bohbot, esposo de la colombiana Rebeca González.