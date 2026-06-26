En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CLAN DEL GOLFO
NATALIA VILLALBA
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Diosdado Cabello anuncia restricción del acceso al estado más afectado por terremotos en Venezuela

Diosdado Cabello anuncia restricción del acceso al estado más afectado por terremotos en Venezuela

La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
La Guaira tras el temblor
La Guaira tras el temblor
EFE

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado. La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista.

Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela, 48 horas desopués de los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira.

Últimas Noticias

Historia del señor que espera con su mamá
MUNDO

La desgarradora historia de un hombre que espera junto al cuerpo de su madre en La Guaira por ayuda

Sobreviviente terremoto
MUNDO

El duro relato de sobreviviente de terremotos en Venezuela que perdió a su hermana en La Guaira

De igual forma, el Gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados. Miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremotos

Venezuela

Diosdado Cabello

Publicidad

Publicidad

Publicidad