En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
SELECCIÓN COLOMBIA
ALIAS ÑEQUE
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Doble terremoto en Venezuela: actualizan cifra de fallecidos a 1.943 y de heridos a 10.571

Doble terremoto en Venezuela: actualizan cifra de fallecidos a 1.943 y de heridos a 10.571

Este martes 30 de junio, seis después del doble sísmico que sacudió a Venezuela, se dio un nuevo balance de fallecidos y heridos en la tragedia.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Doble terremoto en Venezuela: actualizan cifra de fallecidos a 1.943 y de heridos a 10.571
Equipos de rescate de varios países continúan la búsqueda de sobrevivientes.
Miguel Medina/Pool/AFP

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió. En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento. Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Últimas Noticias

Temblor de 6,1 se registró en México este martes 30 de junio: reportan al menos 10 réplicas
MUNDO

Temblor de 6,1 se registró en México este martes 30 de junio: reportan al menos 10 réplicas

Milagros entre los escombros en Venezuela: Relatos de fe y rescates tras 140 horas de incertidumbre
MUNDO

Milagros entre los escombros en Venezuela: relatos de fe y rescates tras 140 horas de incertidumbre

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Temblor de Tierra

Terremotos

Crisis en Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad