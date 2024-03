Eclipse lunar hoy 24 de marzo: le contamos a qué hora y cómo podrá verlo

Colombia se prepara para un espectáculo astronómico fascinante que tendrá lugar entre la noche del 24 y 25 de marzo: un eclipse lunar penumbral. Este fenómeno, aunque sutil, es altamente apreciado por los amantes de la astronomía. Sin embargo, no todos tendrán la oportunidad de presenciarlo debido a las limitaciones geográficas.



¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Este fenómeno astronómico se manifiesta cuando la Luna atraviesa la sombra penumbral de la Tierra, lo que resulta en un oscurecimiento sutil, pero perceptible de su superficie. A diferencia de un eclipse total, la Luna no llega a sumergirse completamente en la sombra umbral más oscura de la Tierra, por lo que no adquiere un tono rojizo característico.

Para observar el eclipse lunar penumbral no se requiere un equipo astronómico sofisticado. Sin embargo, se recomienda buscar lugares con cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica artificial para una mejor visualización. Para aquellos que no puedan presenciarlo debido a su ubicación geográfica, diversas organizaciones astronómicas y sitios web ofrecerán transmisiones en vivo, permitiendo disfrutar del evento de manera virtual.



¿Desde dónde se verá el Eclipse lunar 25 de marzo?

El eclipse será visible desde diversas regiones, abarcando América, Europa Occidental, África Occidental, Asia Oriental, parte de Australia, así como regiones del Pacífico, Atlántico, Ártico y la Antártida. Este evento celestial tendrá una duración de 4 horas y 53 minutos, un lapso durante el cual se podrá disfrutar de su esplendor en el firmamento.



Los horarios para presenciar este fenómeno varían según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en Argentina y Chile, el eclipse iniciará a la 01:53, alcanzará su punto máximo a las 04:12 a.m y finalizará a las 06:33 a.m. Colombia y Perú, por su parte, experimentarán el punto máximo del eclipse a las 02:12 a.m. En México, este punto culminante ocurrirá a la 01:12 a.m, mientras que en Miami y Nueva York será a las 03:12 a.m.