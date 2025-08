Exreina de belleza fue asesinada a disparos en Ecuador: fue atacada mientras estaba con su hija

Las autoridades de la ciudad de Manta, en Ecuador, investigan el asesinato de Esther Gabriela Murillo Cruz, de 25 años, ocurrido en la madrugada del sábado 26 de julio de 2025. La mujer, reconocida en su país por haber sido coronada en varios concursos de belleza, se desplazaba en un vehículo particular junto a un hombre, identificado como Jesús Steven L. A., y una menor de edad, cuando fueron atacados por desconocidos. El hecho tuvo lugar sobre las 3:00 a. m. en la vía Circunvalación, cerca de la ciudadela Sí Vivienda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esther Murillo era reconocida por su participación en varios certámenes de belleza en Ecuador. La noticia de su muerte fue confirmada por su hermano Moisés Murillo, quien aseguró que "no voy a descansar hasta que se haga justicia, hasta que el mundo se entere. Hoy mataron a mi hermana. Sí, la mataron, así como suena (...) Vuela alto, Esther… que aquí tu hermano jura que no descansará hasta que se haga justicia", señaló en una publicación en Facebook.



Exreina de belleza fue asesinada en ataque armado

Según reportes del medio local Extra, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil en el que viajaban y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes. Murillo Cruz fue trasladada de inmediato al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. Los médicos informaron que los impactos afectaron órganos vitales, aunque el informe oficial de la autopsia no ha sido divulgado por las autoridades.

Por su parte, el hombre y la niña que la acompañaban permanecen hospitalizados en estado delicado, bajo pronóstico reservado. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido información clara sobre los motivos del crimen. La Policía Nacional de Ecuador y la Fiscalía adelantan las pruebas del caso, y han empezado a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. La investigación permanece abierta y agentes de la Policía no descartan ninguna hipótesis.



¿Quién era Esther Murillo, exreina de belleza que murió?

El caso ha causado conmoción en Ecuador, particularmente en la provincia de Manabí, de donde era originaria la víctima. Murillo Cruz había sido coronada Reina del Comercio en 2016, Reina de Pedernales en 2017 y Reina del Folklore Manabí en 2018, lo que la convirtió en una figura pública reconocida en el circuito local de modelaje.

Publicidad

En los últimos años, Esther Gabriela había enfocado su vida en la maternidad, el trabajo como creadora de contenido digital y su presencia en redes sociales, donde compartía videos de su vida cotidiana, rutinas de ejercicio, consejos de belleza y clips bailando. En plataformas como TikTok acumulaba más de 30.000 seguidores, mientras que en Instagram mantenía una actividad constante, especialmente con publicaciones sobre su hija.



Emotivo mensaje de familia sobre muerte de exreina

La familia de Murillo Cruz se pronunció públicamente tras el crimen: su hermano, Moisés Murillo, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor e indignación por lo sucedido: "Hoy mataron a mi hermana. Sí, la mataron, así como suena. Una mujer que iba en un carro, junto a un adulto y un bebé… y aún así le dispararon sin pensar en nada. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué corazón puede apretar un gatillo sin pensar que hay ahí una vida inocente?".

"Esther Gabriela Murillo Cruz, mi hermana, una mujer alegre, fuerte, madre, hija, amiga, exreina de Pedernales. Una mujer con una sonrisa que te cambiaba el día, una mujer que no le hacía mal a nadie. Y aún así, hoy ya no está. Nos la arrebataron. Se la llevaron. Y no se imaginan el vacío que nos queda. No se imaginan el dolor que sentimos como familia. No hay palabras para eso. La llevaron al hospital del IESS en Manta. Lucharon por salvarla, pero ya era tarde", expresó su hermano.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co