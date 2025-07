“El día a día en Gaza es apocalíptico”: palestino afirma que la gente se desmaya de hambre

"Veintiún niños han muerto debido a la desnutrición y el hambre en varias zonas de la Franja de Gaza", dijo a los periodistas Mohammed Abu Salmiya, director del Complejo Médico Al-Shifa, el hospital más grande del territorio palestino.

La ONU, por su parte, indicó que las fuerzas israelíes habían matado a más de 1.000 palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) comenzó sus operaciones a fines de mayo, la mayoría cerca de sus instalaciones.

El portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, publicó un video en línea, mostrando lo que dijo eran "950 camiones de ayuda que actualmente esperan en Gaza para que organizaciones internacionales los recojan y distribuyan". "Esto ocurre después de que Israel facilitara la entrada de ayuda a Gaza", escribió en X.

Pero un habitante de la Franja habló en Noticias Caracol en vivo sobre la cruda realidad de los sobrevivientes de la guerra de Israel con Hamás, asegurando que “el día a día en Gaza, como pueden imaginarlo, es simplemente apocalíptico”.

Afirmó que “desde que Israel quebró el alto al fuego el 18 de marzo pasado, Israel volvió a imponer el sello, pero esta vez de forma absoluta y no dejó entrar nada. Cada cuántas semanas dejaba entrar unos seis, cinco camiones de comida, de ayuda humanitaria. Y para tener en perspectiva antes del 7 de octubre lo que entraba Gaza eran 500 camiones, y esos 500 camiones eran bajo un asedio semitotal. O sea, se puede imaginar lo que son seis camiones al día que no alcanzaban para nada”.

“Y luego lo que hizo Israel fue que prohibió la acción de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que es la organización que desde hace 77 años trabaja en Gaza, tiene puntos de distribución, tiene el mecanismo, tiene el personal, entonces ya no había cómo distribuirlo. Israel y Estados Unidos crearon esta fundación que llamaron la Fundación Humanitaria de Gaza, que se encarga de distribuir la ayuda humanitaria solamente en cuatro puntos, que se encuentran en el sur de la Franja, obligando a los palestinos a desplazarse algunos hasta 20 km a pie para recibir una cantidad de comida que alcanza para un día contada por calorías”, agregó.

“Hay palestinos arrastrándose en la arena bajo los tiros para conseguir un saco de harina”

El palestino manifestó que “estos puntos de distribución se han convertido en lugares de matanza. Hace dos días solamente murieron 90 personas, todas tratando de acceder a la ayuda humanitaria para regresar a sus casas con un paquete de harina, por ejemplo. Lo que sucedió también es que en el mercado negro, dentro de la Franja, entre los escombros, la comida aumentó de precio. Según algunos reportajes, los precios se multiplicaron por 500%”.

Según su relato, “estos puntos de suministro son manejados por un personal norteamericano, que es un personal de seguridad, no son trabajadores humanitarios, son agentes de seguridad, exsoldados y que están armados. Ellos disparan el aire y a veces disparan directamente a la gente cuando ven que se amontona demasiada gente. Y muy cerca siempre está el ejército israelí y cuando se hace demasiada gente, demasiado montón de personas, no hay ninguna forma de orden, es un caos completo. La gente intenta empujar, de treparse para poder llegar antes que los demás y tratar de coger algo, y en ese momento los soldados israelíes se sienten nerviosos o no sé exactamente lo que sucede, pero abren fuego y obviamente tienen licencia de abrir fuego indiscriminadamente y ha habido videos circulando en internet de palestinos arrastrándose en la arena bajo los tiros para poder llegar al punto de suministro y conseguir un saco de harina”.



“Es desgarrador ver a los padres”

Este sobreviviente dijo que “los niños son los que llevan la peor parte de esta situación, son los más frágiles. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Palestino anunció que 15 personas han muerto por desnutrición, de las cuales cuatro eran niños”.

“Lo más desgarrador es ver a los padres simplemente incapaces de hacer nada. Imagínate ser un padre mirando a una cría desmayándose de desnutrición sin tener nada con que ayudarlos”, comentó, asegurando que “son muertes absolutamente absurdas porque no mueren por alguna enfermedad que no tiene cura, no mueren por falta de una cirugía demasiado complicada, mueren porque necesitan leche y la leche está literalmente a 10 minutos de donde ellos están”.

Un amigo “decía que él prefiere morir antes de volver a escuchar a su hijo de un año y medio pedir algo de comer porque no tiene qué darle. Y este mismo padre de familia el día anterior se desmayó en el mercado improvisado entre los escombros tratando de buscar leche”, describió.

La campaña militar de Israel en Gaza ha matado a 59.106 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás, cuyo ataque en 2023, en el que provocó la muerte de 1.219 personas en el territorio judío, desencadenó la guerra.



"No nos quedan fuerzas a causa del hambre", dicen periodistas

Varios periodistas de Agence France-Presse (AFP) en la Franja de Gaza afirman que cada vez les resulta más difícil cubrir la guerra entre Israel y Hamás debido a la grave escasez de alimentos, hasta el punto de no tener fuerza "a causa del hambre".

Estos redactores, fotógrafos y videógrafos palestinos citan el hambre extrema, la falta de agua potable y la creciente fatiga física y mental, que en ocasiones les obligan a reducir su cobertura de la guerra.

Bashar Taleb, uno de los cuatro fotógrafos de AFP seleccionados EN 2025 para el premio Pulitzer, vive en las ruinas de su casa en Jabaliya al Nazla, en el norte de Gaza. "Tuve que interrumpir varias veces mi trabajo para buscar comida para mi familia", cuenta el periodista de 35 años. "Por primera vez, me siento completamente abatido".

Su compañero Omar al Qattaa, también fotógrafo de 35 años y también candidato al Pulitzer, dice que "debe cargar con material pesado, caminar durante kilómetros (...) Ya no podemos llegar a los lugares sobre los cuales debemos informar, no nos quedan fuerzas a causa del hambre".

Khadr al Zanoun, de 45 años y basado en Ciudad de Gaza, afirma haber perdido 30 kg desde el comienzo de la guerra. El periodista menciona desmayos, "fatiga extrema" y dificultad para trabajar. "Mi familia también está al límite de sus fuerzas".

El fotoperiodista Eyad Baba, de 47 años, desplazado desde el sur de Gaza a Deir el Balah -en el centro-, donde el ejército israelí lanzó esta semana una ofensiva terrestre, abandonó un campamento superpoblado e insalubre para alquilar un alojamiento a un precio desorbitado donde refugiar a su familia. "No puedo aguantar más esta hambre, está afectando a mis hijos", confiesa.

"En nuestro trabajo nos enfrentamos a todas las formas posibles de muerte. El miedo y la sensación de muerte inminente nos acompañan a todas partes", pero "el dolor del hambre es más fuerte que el miedo a los bombardeos", explica Baba, agregando que "el hambre impide pensar".

Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró el martes que más de 200 periodistas han muerto en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP