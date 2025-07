"Para siempre": el conmovedor mensaje de la esposa de Diogo Jota tras su trágica muerte

Un mes después de haber celebrado su boda, Rute Cardoso enfrentó el dolor de despedir al amor de su vida. La esposa del futbolista portugués Diogo Jota se pronunció por primera vez en redes sociales tras el trágico accidente que le arrebató la vida al delantero del Liverpool y a su hermano André, ocurrido el 3 de julio en una carretera de Cerdanilla, España.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Rute compartió una fotografía de su boda junto a un breve mensaje que conmovió a miles:

“1 mes de nuestro ‘hasta que la muerte nos separe’. Para siempre, tu chica blanca”.

La viuda, madre de los tres hijos del jugador, decidió romper el silencio con una despedida íntima y dolorosa, en medio de las múltiples manifestaciones de cariño que ha recibido desde el mundo del fútbol y más allá. La imagen y las palabras de Rute han sido ampliamente compartidas, convirtiéndose en uno de los gestos más significativos de duelo tras la tragedia.



El último adiós para el futbolista

Los funerales de Diogo y André Jota se realizaron el 5 de julio en Gondomar, Portugal, localidad natal de ambos. La ceremonia, encabezada por el obispo de Oporto, congregó a familiares, amigos y figuras del fútbol como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Félix y el seleccionador nacional, Roberto Martínez. El Liverpool, club al que pertenecía Jota, estuvo representado por su capitán Virgil van Dijk y el escocés Andrew Robertson, quienes rindieron homenaje con una corona en forma de camiseta con el número 20.

Una de las ausencias más notadas fue la del colombiano Luis Díaz, compañero de Jota en el club inglés. Aunque no asistió al funeral, Díaz expresó su dolor públicamente con un mensaje en redes:

“No tengo palabras... Me duele en el alma. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia.”

La partida de Diogo Jota ha dejado un vacío inmenso no solo en el terreno de juego, sino también en su entorno más cercano. Hoy, su historia de amor interrumpida prematuramente por la tragedia queda en la memoria colectiva, con la voz de Rute Cardoso resonando como un testimonio silencioso del amor y el dolor que deja la pérdida.

