El Salvador emite la primera condena a cadena perpetua a un hombre por homicidio

Una corte de El Salvador emitió la primera condena de cadena perpetua, desde que se reformó la Constitución en el país centroamericano, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), a un hombre de 31 años por los delitos de homicidio y robo.



La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo de 2026 un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros). Estas reformas penales se aprobaron a petición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción, que se aprobó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de los homicidios en el país, que por años se consideró como uno de los más violentos del mundo. Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia. (Lea también: Nayib Bukele buscará un tercer mandato presidencial en El Salvador en 2027)



¿Qué crimen cometió el condenado a cadena perpetua?

Se trata Carlos Arturo Herrera Castro, quien "fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova", señaló la Fiscalía General en un mensaje en X. "La @FGR_SV (Fiscalía) logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país", indicó.

De acuerdo con lo publicado por el ente de investigación, "el día del crimen el imputado atacó a la víctima con piedras hasta quitarle la vida para robarle su dinero" y señaló que "el hecho ocurrió en mayo de 2026" en una zona rural de departamento de Chalatenango Sur (norte). La sentencia, añadió, fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y agregó que la condena "se logró gracias a la reforma al artículo 27 de la Constitución y leyes penales secundarias vigentes desde abril de 2026".

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 92.950 personas acusadas de ser pandilleras o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos. Por lo anterior, el mandatario derechista Bukele es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad. (Lea también: “Bienvenidos al infierno”: crudos relatos de migrantes que vivieron una pesadilla en el Cecot)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL