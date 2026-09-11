Festival Cordillera 2026 en Bogotá: los cierres y desvíos que habrá desde este viernes

Bogotá tendrá cambios en la movilidad durante este fin de semana por el Festival Cordillera 2026, evento que reunirá a miles de asistentes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 12 y 13 de septiembre, para disfrutar de las presentaciones de destacados artistas nacionales e internacionales como Beéle, Andrés Cepeda, Sean Paul, Grupo Niche, Caifanes, Ricky Martin y Kany García, entre otros. Por tal razón, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres en las vías cercanas al escenario con el propósito de facilitar el desarrollo de la actividad y organizar el tránsito en los sectores que tendrán mayor circulación de peatones y vehículos.

La entidad informó que algunos cierres estarán activos desde la noche del viernes 11 de septiembre y se mantendrán hasta la madrugada del lunes 14 de septiembre, por lo que quienes tengan previsto movilizarse por la zona deberán tener en cuenta los horarios antes de programar sus recorridos. Entre los corredores que tendrán afectaciones se encuentran la avenida calle 63, la avenida carrera 60 y la avenida calle 53, además de algunos accesos y espacios destinados para bicicletas y peatones.



¿Cuáles son las vías que tendrán cierres por el Festival Cordillera?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, estas son las principales afectaciones previstas:



Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: cierre total de la calzada sur desde las 8:00 p. m. del viernes 11 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 14 de septiembre.

cierre total de la calzada sur desde las 8:00 p. m. del viernes 11 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 14 de septiembre. Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: cierre total de la ciclorruta ubicada en el costado sur desde las 12:00 a. m. del sábado 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre total de la ciclorruta ubicada en el costado sur desde las 12:00 a. m. del sábado 12 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: cierre total del sendero peatonal del costado sur durante el mismo periodo.

cierre total del sendero peatonal del costado sur durante el mismo periodo. Glorieta de la avenida calle 63 con avenida carrera 60: cierre del carril lento de la conectante occidente-sur desde las 10:00 p. m. del viernes 11 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre del carril lento de la conectante occidente-sur desde las 10:00 p. m. del viernes 11 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53: cierre total de la calzada occidental desde las 12:00 a. m. del domingo 13 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre total de la calzada occidental desde las 12:00 a. m. del domingo 13 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53: cierre de la ciclorruta del costado occidental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre de la ciclorruta del costado occidental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53: cierre del sendero peatonal del costado occidental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre del sendero peatonal del costado occidental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida carrera 60 entre transversal 59A y avenida calle 63: cierre total de la calzada oriental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14.

cierre total de la calzada oriental desde las 12:00 a. m. del sábado 12 hasta las 6:00 a. m. del lunes 14. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A: cierre del carril norte de la calzada norte entre las 7:00 p. m. del sábado 12 y las 6:00 a. m. del domingo 13.

cierre del carril norte de la calzada norte entre las 7:00 p. m. del sábado 12 y las 6:00 a. m. del domingo 13. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A: el mismo cierre se aplicará nuevamente entre las 7:00 p. m. del domingo 13 y las 6:00 a. m. del lunes 14.

Desvíos para los conductores durante el Festival Cordillera 2026

Con las restricciones en la avenida calle 63 y la avenida carrera 60, la Secretaría de Movilidad estableció diferentes alternativas para quienes necesitan desplazarse por el área de influencia del evento. Estas son las rutas autorizadas:



De norte a sur por la avenida carrera 60: los conductores que normalmente utilizan la avenida carrera 60 en sentido norte-sur deberán desviarse por la avenida calle 63 hacia el occidente y posteriormente continuar por la avenida carrera 68 hacia el sur. Esta alternativa permitirá evitar el tramo de la carrera 60 que permanecerá cerrado por el evento.

los conductores que normalmente utilizan la avenida carrera 60 en sentido norte-sur y posteriormente continuar por la avenida carrera 68 hacia el sur. Esta alternativa permitirá evitar el tramo de la carrera 60 que permanecerá cerrado por el evento. De oriente a occidente por la avenida calle 63: quienes circulen por la avenida calle 63 en sentido oriente-occidente y tengan previsto tomar la avenida carrera 60 hacia el sur para continuar hacia la avenida calle 26 deberán utilizar otras rutas. Las opciones contempladas incluyen tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y posteriormente la avenida calle 26 hacia el occidente; o utilizar la avenida carrera 70 hacia el sur y continuar por la avenida calle 26 hacia el occidente.

quienes circulen por la avenida calle 63 en sentido oriente-occidente y tengan previsto tomar la avenida carrera 60 hacia el sur para continuar hacia la avenida calle 26 deberán utilizar otras rutas. Las opciones contempladas incluyen tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y posteriormente la avenida calle 26 hacia el occidente; o utilizar la avenida carrera 70 hacia el sur y continuar por la avenida calle 26 hacia el occidente. De norte a sur por la avenida carrera 68: para quienes se desplacen por la avenida carrera 68 en sentido norte-sur y quieran llegar a la avenida calle 63 hacia el oriente, la recomendación es continuar por la carrera 68 hacia el sur y tomar posteriormente la avenida calle 26 hacia el oriente.

para quienes se desplacen por la avenida carrera 68 en sentido norte-sur y quieran llegar a la avenida calle 63 hacia el oriente, la recomendación es continuar por la carrera 68 hacia el sur y tomar posteriormente la avenida calle 26 hacia el oriente. De sur a norte por la avenida carrera 68: quienes circulen por la avenida carrera 68 en sentido sur-norte y necesiten tomar la avenida calle 63 hacia el oriente deberán utilizar la avenida calle 53 hacia el oriente como alternativa.

Las autoridades de Bogotá recomendaron a quienes asistan al Festival Cordillera evitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo particular para llegar al Parque Metropolitano Simón Bolívar. La recomendación es utilizar TransMilenio, SITP y otros servicios de transporte público, además de considerar desplazamientos a pie o en bicicleta cuando las condiciones del recorrido lo permitan.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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