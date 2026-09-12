¿Cuánto durará el desmonte del puente de la calle 100 con Séptima y la construcción del nuevo?

Desde el domingo 13 de septiembre inicia el desmonte progresivo del puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima para iniciar la construcción de un nuevo puente que promete duplicar la capacidad actual. Este puente, de acuerdo con la administración local, va a tener una mayor longitud frente al actual, pues pasará de 205 metros a 461 metros. Además, pasará de 2 a 4 carriles y contará con pasos deprimidos para vehículos particulares en sentido norte a sur, norte a occidente y occidente a sur, lo cual permitirá la conexión estratégica entre la calle 100, la troncal avenida 68 y el nuevo corredor de la carrera Séptima.

Residuos del puente de la calle 100 se usarán para construcción del puente nuevo

El proceso de retiro del puente de la calle 100 inicia con el retiro de la capa de asfalto de la plataforma del puente. También el retiro de las barandas, de los postes de luz, de las barreras de tráfico y demás elementos que hacen parte de la estructura. Las partes del puente serán cortadas y retiradas diariamente de la zona para ser demolidas en otro espacio. La demolición de esta estructura generará más de 13 toneladas de residuos de construcción y demolición. Dichos residuos serán reutilizados en la misma obra.

Juan Camilo Rodríguez, director de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Movilidad habló con Noticias Caracol y explicó varias de las dudas que hay en torno a la demolición y construcción del nuevo puente. El funcionario explicó que la demolición del puente de la calle 100 “va a durar alrededor de dos meses. Inicia desde el domingo a las 5:00 de la mañana. Se cierra por completo la intersección desde la Séptima hasta la carrera Novena A. Se cierra completamente el puente y todos los ramales que lo alimentan”.



Nuevo puente de la calle 100 estaría listo entre septiembre y diciembre de 2027

Sobre cuánto durará la construcción, Rodríguez sostuvo que “mientras se hace el desmonte del puente, estaremos haciendo de una vez la cimentación del nuevo puente que tomará un año más o menos en su construcción para que esté listo en el último trimestre del año 2027”.



Así quedará el puente de la calle 100, según la Alcaldía de Bogotá - Alcaldía

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Desvíos durante obras en el puente de la calle 100

En cuanto a las alternativas de movilidad que tendrán los ciudadanos, desde el 13 de septiembre se mantendrán habilitados dos carriles por sentido, como se encuentra actualmente, pero a partir de las 10:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada, momento en el que se reduce la circulación de vehículos en este sector, la circulación se reducirá a solo un carril por sentido.

Vías alternas en la carrera Séptima



Los conductores que circulan de norte a sur por la avenida carrera Séptima y desean tomar la avenida calle 100 hacia el occidente deberán desviarse por la calle 102 al occidente y continuar por la carrera 8A al sur, donde podrán retomar su recorrido habitual.

Quienes se desplazan de sur a norte por la avenida carrera Séptima y necesiten tomar la avenida calle 100 hacia el occidente deberán seguir por la calle 94 al occidente, continuar por la avenida carrera 11 al norte (carril oriental de la calzada oriental) y luego incorporarse a la avenida calle 100 al occidente.

Los usuarios que transitan de occidente a oriente por la avenida calle 100 y quieran ingresar a la avenida carrera Séptima en sentido norte, a la altura de la carrera 9A, deberán realizar el retorno en sentido occidente-occidente, continuar por la avenida carrera 11 al norte y tomar la calle 106 al oriente, donde podrán empalmar nuevamente con la avenida carrera Séptima.

Las personas que se movilizan de occidente a oriente por la avenida calle 100 y desean tomar la avenida carrera Séptima hacia el sur deberán continuar por la avenida carrera 11 al sur y luego por la avenida calle 94 al oriente, donde retomarán su trayecto habitual.

Los conductores que circulan de norte a sur por la avenida carrera 11 y buscan conectar con la avenida calle 100 al oriente o con la avenida carrera Séptima al sur deberán continuar por la avenida carrera 11 al sur hasta la avenida calle 94 al oriente, donde podrán reincorporarse a su recorrido habitual.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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