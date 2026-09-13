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Noticias Caracol  / MUNDO  / Líder del Congreso de EE. UU. rechaza pausar la IA ante el riesgo de perder terreno frente a China

Líder del Congreso de EE. UU. rechaza pausar la IA ante el riesgo de perder terreno frente a China

La discusión llega después de que Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk plantearan preocupaciones sobre el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial y los posibles riesgos asociados con esta tecnología.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Líder del Congreso de EE. UU. rechaza pausar la IA ante el riesgo de perder terreno frente a China
"China nos va a sobrepasar" -
Getty Images

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, rechazó este domingo regulación que frene la inteligencia artificial (IA) y pidió una reunión con los gigantes del sector tras las advertencias de empresarios líderes como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk.

"Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata", expresó Johnson, del Partido Republicano, en una entrevista con CNN.

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El líder de la Cámara Baja detalló que la reunión podría ocurrir este lunes o martes, pero por ahora descartó legislación que pause el desarrollo de la IA al argumentar que es un asunto de seguridad nacional en el que Estados Unidos debe mantener el liderazgo ante China.

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"Tienen que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros", remarcó.

Johnson se pronunció tras la polémica que desató el sábado Amodei, fundador de Anthropic, quien publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI.

En su ensayo, Amodei advirtió de riesgos como el mal uso de la IA para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y disrupción económica.

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En otra entrevista con NBC, el presidente de la Cámara de Representantes insistió en que debe haber "una regulación significativa", para que la inteligencia artificial no esté "fuera de control", pero que la normativa "no asfixie la innovación estadounidense".

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"Tenemos que asegurarnos de no perder nuestra ventaja en la competencia global sobre esto con China, porque eso representaría una amenaza a la seguridad nacional", subrayó.

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AGENCIA EFE

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