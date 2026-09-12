Tragedia en hogar para adultos mayores en Chile: incendio deja 16 muertos

Un lamentable hecho se presentó durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, 12 de septiembre, en un hogar para adultos mayores ubicado en el sur de Chile. 16 personas fallecieron en un incendio que consumió el lugar.

El siniestro afectó el establecimiento de larga estadía para adultos mayores El Edén, ubicado en la Villa Comuy, en la ciudad de Pitrufquén, a unos 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.

Las llamas, según información preliminar, se habrían iniciado durante la noche y expandido rápidamente a través del inmueble, cuyos 26 ocupantes tuvieron dificultades para evacuar debido a problemas de movilidad.



"Fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros diez adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro", señaló el fiscal Jorge Granada, que asumió la investigación del caso.



Los equipos de emergencia aún trabajan en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a las personas fallecidas y terminar las circunstancias que produjeron la tragedia.

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El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que el recinto estaba bajo sumarios desde al menos siete años, y había sido cerrado por multas tras corroborarse una serie de infracciones.

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La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, lamentó los hechos y anunció tres días de duelo comunal.

“Necesitamos conocer la verdad”

Tras conocerse esta tragedia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, solicitó una profunda investigación para conocer los detalles del caso y pidió reforzar la prevención y fiscalización de este tipo de hogares.

“La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia”, señaló a través de cuenta de X.

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El jefe de Estado agregó que “vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”.

Con información de agencias EFE/AFP