Nueva alerta en Japón por el volcán Tokachi: aumentan los sismos y restringen el acceso a la montaña

La actividad sísmica registrada en los últimos días llevó a las autoridades de Japón a elevar este sábado 12 de septiembre el nivel de alerta volcánica del monte Tokachi, ubicado en la isla de Hokkaido, al norte del país. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) estableció el nivel 3 de una escala máxima de 5, lo que implica restricciones de acceso a la montaña ante el riesgo asociado a una posible erupción.



El aumento de la actividad sísmica comenzó a ser observado el pasado 17 de agosto. Según el Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo, desde entonces se han registrado cinco sismos volcánicos de gran magnitud, situación que motivó la decisión de incrementar la alerta a las 9:30 de la mañana de este sábado.

Con el nivel 3, las autoridades restringen el acceso a zonas próximas al cráter 62-2. La JMA advirtió sobre la posibilidad de que durante una eventual erupción sean expulsadas grandes rocas volcánicas en trayectoria balística dentro de un radio aproximado de tres kilómetros.

Yuji Takahashi, coordinador de Medidas de Respuesta Volcánica del Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo, pidió a las personas mantenerse atentas ante la actividad del volcán y seguir las instrucciones de las autoridades locales.



El incremento de la alerta también provocó medidas preventivas en las zonas cercanas al monte Tokachi. Un tramo de carretera de 5,6 kilómetros ubicado al pie del volcán fue cerrado, mientras que se emitió una orden de evacuación para la zona de Fukiage Onsen, en el municipio de Kamifurano.



De acuerdo con la información entregada por medios locales, esta es la primera vez que el nivel de alerta de erupción de un volcán activo en Hokkaido llega al nivel 3.

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El Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo señaló que el aumento de la alerta no significa que una erupción vaya a producirse de manera inmediata. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la evolución de la actividad volcánica podría derivar en una erupción a gran escala.

La actividad del monte Tokachi se mantiene desde marzo de este año, según el observatorio. Además, un residente de la zona relató que recientemente ha observado una mayor presencia de humo volcánico, incluso durante días soleados.

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Tokachi ya registró una erupción este año

El monte Tokachi es un volcán activo situado en el centro de Hokkaido. En julio registró su primera erupción en más de dos décadas, sin que se reportaran daños.

El volcán también tiene antecedentes de erupciones de mayor magnitud. En 1926, una erupción provocó un alud que dejó 144 personas muertas.

Japón se encuentra ubicado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta con alrededor de 110 volcanes activos, según la definición de la Agencia Meteorológica de Japón. El organismo considera activos aquellos volcanes que hayan entrado en erupción durante los últimos 10.000 años o en los que se hayan registrado fumarolas recientemente.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad del monte Tokachi y las restricciones en las zonas determinadas, mientras evalúan su evolución y el posible riesgo de una nueva erupción.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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