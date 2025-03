Este es el único país de Suramérica donde se podrá ver el eclipse solar: ¿queda cerca de Colombia?

Un eclipse solar parcial se verá en el cielo el próximo 29 de marzo de 2025, dando fin a la temporada de eclipses de marzo. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin alinearse completamente, lo que hace que solo una parte del disco solar quede cubierta. En esta ocasión, el evento será visible en distintos puntos del hemisferio norte, incluyendo partes de América del Norte, Europa, África y Asia, según los cálculos de la NASA.

A diferencia de un eclipse solar total, donde la Luna bloquea completamente la luz del Sol en ciertas zonas de la Tierra, en el caso de un eclipse parcial, la ocultación es incompleta.



¿Dónde podrá observarse el eclipse solar parcial?

En América del Norte, el eclipse parcial será visible en Canadá y Estados Unidos, iniciando poco después del amanecer en algunas ciudades. Por otro lado, en Europa occidental y el noroeste de África, la fase parcial del eclipse ocurrirá en horas de la mañana, mientras que en regiones del este de Europa y el norte de Asia se podrá observar por la tarde. Algunos de los países con las mejores condiciones para ver este evento serán Reino Unido, Francia, España y Alemania en Europa, así como Marruecos, Argelia y Túnez en África.

Para aquellos que puedan viajar a un lugar donde el eclipse sea visible, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para una observación segura. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la visión. Por ello, se deben utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan con los estándares internacionales de seguridad. También se pueden emplear filtros solares diseñados para telescopios y cámaras, o recurrir a métodos indirectos, como la proyección de la imagen del eclipse a través de un orificio en una hoja de papel o usando la sombra proyectada por las hojas de los árboles.



¿Se podrá ver el eclipse solar en Colombia?

Debido a la trayectoria del eclipse y la posición geográfica del país, este fenómeno no será visible desde el territorio nacional. La sombra de la Luna no pasará por esta región, lo que significa que los residentes no podrán presenciarlo de manera directa. Sin embargo, existen alternativas para no perderse el evento. Instituciones como la NASA, la Agencia Espacial Europea y National Geographic realizarán transmisiones en vivo a través de sus plataformas digitales, permitiendo a los interesados seguir cada etapa del eclipse.

Además, algunas aplicaciones especializadas en astronomía permiten seguir el eclipse mediante simulaciones. En distintas ciudades del país, los planetarios y centros de divulgación científica podrían organizar actividades relacionadas con el eclipse, incluyendo conferencias y proyecciones en vivo, por lo que los interesados deben estar al tanto de conocer estos encuentros para lograr ver el eclipse solar parcial.



El único país de Suramérica donde se podrá ver el eclipse solar

De todos los países de la región de Suramérica, solo Surinam tendrá el privilegio de ver este fenómeno astronómico. Aunque el eclipse será parcial y no total, los habitantes de este país podrán apreciar cómo la Luna parece “morder” al Sol en un evento que no se repetirá en la región en mucho tiempo.

¿Dónde queda Surinam?

Surinam, el país más pequeño de Sudamérica en territorio continental, se encuentra ubicado en la costa noreste del continente, limitando con Brasil, Guyana y la Guayana Francesa. Gracias a su ubicación geográfica, será el único país sudamericano donde se podrá observar el eclipse solar parcial del 29 de marzo. El evento iniciará en horas de la mañana, cuando la Luna comience a desplazarse frente al disco solar.

La fase máxima del eclipse ocurrirá alrededor del mediodía, momento en el que la mayor parte del Sol quedará cubierta, aunque sin llegar a una ocultación total. Posteriormente, la Luna seguirá su trayectoria y el eclipse concluirá en la tarde. Los horarios específicos pueden variar según la ubicación dentro del país, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales, como la NASA para conocer el momento exacto del eclipse en cada ciudad.



Hora para ver el eclipse solar parcial si está en América del Norte

Ciudad Comienzo parcial Punto máximo Cobertura Final parcial Baltimore, Maryland (EE. UU.) 6:55 a.m. 6:57 a.m. 3% 7:02 a.m.

Boston, Massachusetts (EE. UU.) 6:31 a.m. 6:38 a.m. 43% 7:07 a.m. Buffalo, Nueva York (EE. UU.) 7:02 a.m. 7:05 a.m. 2% 7:09 a.m.

Nueva York, Nueva York (EE. UU.) 6:44 a.m. 6:46 a.m. 22% 7:04 a.m. Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.) 6:49 a.m. 6:51 a.m. 12% 7:03 a.m. Portland, Maine (EE. UU.) 6:27 a.m. 6:30 a.m. 64% 7:10 a.m. Washington D. C. (EE. UU.) 6:56 a.m. 6:59 a.m. 1% 7:01 a.m. Halifax (Canadá) 7:00 a.m. 7:17 a.m. 83% 8:12 a.m. Montreal (Canadá) 6:39 a.m. 6:42 a.m. 47% 7:13 a.m. Ottawa (Canadá) 6:48 a.m. 6:51 a.m. 30% 7:13 a.m.

Otros eventos astronómicos de 2025

Eclipse lunar total (7 de septiembre): Será visible en Europa, Asia, África y Australia. La fase de totalidad teñirá la Luna de un tono rojizo intenso.

Será visible en Europa, Asia, África y Australia. La fase de totalidad teñirá la Luna de un tono rojizo intenso. Eclipse solar parcial (21 de septiembre): Este último eclipse del año será visible en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida.

Este último eclipse del año será visible en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida. Superlunas y microlunas: Las superlunas ocurrirán el 29 de marzo, 27 de abril y 27 de mayo, mientras que las microlunas tendrán lugar el 13 de abril, 12 de mayo y 20 de noviembre.

Las superlunas ocurrirán el 29 de marzo, 27 de abril y 27 de mayo, mientras que las microlunas tendrán lugar el 13 de abril, 12 de mayo y 20 de noviembre. Lluvias de meteoros: Destacan las Perseidas (12 de agosto), las Leónidas (mediados de noviembre) y las Gemínidas (diciembre).