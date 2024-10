Expresidente Evo Morales relata atentado en su contra: “La bala pasó por donde yo estaba”

Este lunes, 28 de octubre de 2024, el expresidente de Bolivia Evo Morales, de 65 años, dialogó con el informativo colombiano Blu Radio sobre el atentado en el cual el vehículo en el que se transportaba el fin de semana fue baleado.

Evo Morales habla del atentado

El exmandatario boliviano Evo Morales acusó al Gobierno de Luis Arce de buscar “eliminarlo” con un ataque armado supuestamente planificado con dos de sus ministros, con el fin de acabar con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

"No es la primera vez, lamentablemente no hay libre locomoción, no hay libertad de expresión... sabía que había persecución, que se había movilizado fuerzas especiales, francotiradores, policías de las fuerzas armadas, pero no pensé que iba a ser tanto escándalo", comentó Morales, quien admitió haberle recomendado a quienes lo acompañan a las actividades grabar y dejar registro ante cualquier problema que puede presentarse.

Afirmó que, tras pasar Novena División, un cuartel del Ejército boliviano, notó que había un camión bloqueándolos. Aunque al principio pensó que era "algún transportista ebrio", tras avanzar se encontraron que otro vehículo, de frente, "empezó a trancar".

"Dije: 'esto es un atentado, una emboscada'... salimos, pasamos y empezaron a disparar. Justo la bala pasó por donde yo estaba sentado", expresó.

Los hechos dejaron al conductor de uno de los carros herido, puesto que el proyectil le rozó la cabeza.

El presidente Luis Arce condenó la violencia en la política y ordenó "una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este hecho". Sin embargo, algunos líderes sociales afines al Ejecutivo consideraron que el suceso fue un "autoatentado".

Al ser cuestionado por sus procesos legales, Evo Morales se defendió diciendo que en las investigaciones en torno a corrupción, narcotráfico, terrorismo y otros temas, no se le había encontrado culpable.

Frente a la denuncia de una presunta relación sexual con una menor de edad, dijo en que, si fuera verdad, en "2020 que me investigó la derecha, no encontraron nada, y han cerrado este tema", enfatizando que "por código de procedimiento penal no se investiga dos veces un hecho".

Durante lo corrido de la jornada, Morales también pidió la destitución de los ministros de Gobierno y de Defensa por el atentado contra su vida que, según él, perpetró un grupo militar y policial.

Rechazo a ataque a Evo Morales

El exmandatario afirmó en septiembre en una entrevista con EFE que el Gobierno tenía planes de “matarlo”, y manifestó que Arce le dijo a sus ministros: “solo eliminando a Evo Morales vamos a eliminar al MAS”.

Evo Morales denunció que en la madrugada del domingo, 27 de octubre de 2024, fue blanco de un ataque mientras se dirigía de la localidad de Villa Tunari a Lauca Ñ para participar en su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca.

El exgobernante relató que un grupo de desconocidos, que iba en dos o tres camionetas, disparó varias veces al vehículo en el que se transportaba, logrando herir al conductor, pero que pese a eso lograron escapar, mientras que el suceso quedó grabado por una mujer que lo acompañaba.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los dirigentes latinoamericanos que se pronunció sobre el incidente, al rechazar el ataque del "fascismo" contra el expresidente Morales.

"Toda mi solidaridad a Evo, el fascismo asciende en toda América Latina. Ya no es solo la eliminación jurídica, ahora pasan a lo de siempre: la eliminación física de quienes piensan diferente", escribió el mandatario colombiano en un mensaje en su cuenta de X.

También la expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) expresó su "solidaridad" ante lo que calificó como un "criminal atentado" contra el expresidente boliviano.

Fernández pidió al actual Gobierno" de Bolivia "que adopte todas las medidas necesarias para garantizar" la "seguridad e integridad física" de Morales, según el mensaje que publicó en la red social X.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reprobó el ataque contra Morales, al tiempo que expresó su solidaridad con el exmandatario.

"Confío en que Bolivia, la hija predilecta del libertador Simón Bolívar, y sus instituciones investigarán con profundidad y darán con los responsables", dijo en un mensaje publicado en Telegram.

