Habla Fabiana, niña que grabó video desde los escombros antes de ser rescatada: "Rogué muchísimo"

En medio de la tragedia que azota a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que se registraron hace una semana, los cuales ya dejan más de 2.000 muertos, se conoció la valiente historia de Fabiana, una niña de 12 años que estuvo bajo los escombros por 24 horas, y que grabó un angustiante video pidiendo ayuda. "Chicos, necesito su ayuda. Hubo un temblor. Se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros. Miren por allá. Estoy sola", indicó en el metraje.

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Su rescate duró alrededor de 10 horas, en las cuales los uniformados la acompañaron y hasta cantaron junto a ella para que estuviera tranquila, mientras removían los escombros para poder sacarla al exterior, a donde se encontraba su madre, Karina Blanco, esperándola. "Yo gritaba como loca (...) Los chicos del grupo de rescate metropolitano de Caracas son los que se adentraron a hacer el rescate y comenzaron con un martillito y un cincel a rasgar, a rasgar, a rasgar. Le abrieron un huequito donde ella podía ver la luz y ahí es donde comenzaron las conversaciones del rescatista con ella", aseguró la mamá de la menor para Noticias Caracol en vivo.

Karina comentó que en el momento del temblor, pasada las 6 de la tarde del pasado 24 de junio, ella estaba trabajando y su hija estaba en la casa. Se encontraba con un amigo cuando él recibió una alerta de temblor en su celular: "Comenzaron las vibraciones fuertemente. Salí despavorida del sitio, pero lo primero que se me vino a mi cabeza fue mi hija. Y empecé a gritar, 'Mi hija, mi hija'. Corrí a agarrar mi vehículo, logré prenderlo e irme hacia mi edificio. Logré llegar, me bajé de mi vehículo y efectivamente mi edificio ya no estaba".



En medio de la desesperación, la madre de Fabiana logró hablar con una enfermera que también vivía en aquella edificación, quien le dijo que habló con su hija antes de que pudiera salir al exterior por un orificio. "Ellas quedan en comunicación y en un acuerdo de que si la sacan primero a ella debe notificar que mi hija está viva", comentó Karina. La mujer buscó ayuda, pero cuando gritaban hacia el edificio no había respuesta. Fue hasta que uno de los rescatistas llamó a Fabiana con su nombre que la menor respondió.



"Imagínate mi alegría, los gritos, la algarabía, todas las personas que estaban en el edificio felices y entonces empieza la búsqueda formal de Fabiana Isabel. Le daba golpes a la a la pared para que vieran que ella sí estaba ahí", comentó Karina.



La odisea de Fabiana

Fabiana, en conversación con Noticias Caracol en vivo, comentó que en el momento del doble terremoto se encontraba en la cocina, a donde se había dirigido por un vaso de agua. Tenía su teléfono en la mano, al cual se aferró. Cuando la tierra empezó a temblar, los escombros empezaron a caer desde todos lados, entonces ella bajó lentamente hasta quedar en el suelo, donde, dijo, gracias a un "triángulo de la vida" pudo salvarse: "Estuve en una pose muy difícil de manejar, pero yo con soltura y esperanza me pude poner boca arriba y estuve así por mucho tiempo".

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La menor indicó que, a pesar de considerarse una persona ansiosa, logró estar tranquila en aquel momento difícil. "Siempre mantuve la calma, yo grabé ese video pensando que tenía señal, y para ver si podía pedir ayuda, pero no tenía nada. Traté de pedir ayuda, llamé a rescatistas, a la Policía, no tenía señal", dijo. Fue entonces cuando escuchó a lo lejos su nombre, era el uniformado llamándola.

Luego de 10 horas, la rescataron y logró salir nuevamente al exterior con una sonrisa en su rostro. "Yo antes de quedarme dormida rogué muchísimo y oré muchísimo porque llegaran a rescatarme y ustedes aparecieron como unos ángeles", dijo tras ser liberada y reencontrarse con su madre.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL