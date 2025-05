Influencer mexicana perdió a su bebé y le quitaron la matriz, todo por una fractura en el pie

Una seguidilla de tragedias dejaron en luto a la familia de Montse Hernández, una creadora de contenido mexicana . La famosa tuvo una fractura en uno de sus pies y no se imaginó que eso la llevaría a perder al hijo que estaba esperando y quedarse sin la posibilidad de tener más hijos. En sus redes sociales contó todo el suceso y dejó advertencias a sus seguidores.

¿Qué le pasó a la influencer?

Según detalló en varios videos en su cuenta de TikTok, tomar la decisión de contar lo que le había pasado fue bastante difícil para ella y tuvo que tomarse un tiempo para procesarlo y poder hablar al respecto. Sin embargo, quería responder a sus seguidores, quienes estaban preocupados luego de que ella mostrara que estuvo una larga temporada en la clínica pero no dio muchos detalles al respecto.

Hernández detalló que todo empezó en el mes de enero, cuando tuvo una caída y se fracturó uno de sus pies. En ese momento le hicieron una cirugía, "luego me tuve que someter a otras tres cirugías de emergencia porque de la primer cirugía tuve algunas complicaciones". Recordó que pasó semanas en terapia y que le dio una trombosis, algo que casi la lleva a perder su pie.

Cuando finalmente le iban a dar de alta, la mujer le preguntó a su médico si era posible que el medicamento que le dieron durante esas semanas retrasara su periodo, ya que tenía un retraso de seis días. Aunque el galeno le dijo que era una posibilidad, le hicieron una prueba de embarazo que resultó positiva. La noticia hizo muy feliz a la famosa, su esposo y a su querido hijo Mateo; pero también estaban preocupados porque ella había estado tomando mucho medicamento por el tema del pie.

"Ese hijo estaba muy planeado, nosotros llevábamos meses planeando embarazarnos para darle un hermanito o hermanita a Mateo", indicó la mujer y contó que ella no tenía ningún síntoma en ese momento. Como estaba en el hospital, inmediatamente le hicieron un ultrasonido y los exámenes de rutina para verificar que el embrión estaba en perfecto estado, a pesar de las cirugías y medicamentos que había tenido durante esas semanas. Entonces la dejaron ir a su casa.

Montse Hernández detalló que a diario se colocaba unas inyecciones anticoagulantes para seguir tratando el tema de su pie quebrado y después de dos semanas fue a un nuevo chequeo con su ginecólogo. "Cuando me hace el ultrasonido me dice que el bebé no está, que no se veía, me dice que tal vez es porque tenía muy pocas semanas, entonces que intentáramos en 15 días". Sin embargo, una semana antes de la próxima cita, la mujer alertó a su médico porque empezó a manchar.

Montse y su esposo se enteraron del embarazo luego de que ella se fracturara el pie - Fotos: @pmontsehm

La creadora de contenido acudió nuevamente al médico y allí le confirman que el feto no estaba, "él estaba ahí, pero no sé si el manchado fue porque se desprendió un pedacito de él". Le indicaron que el siguiente paso era tomar un medicamento para expulsar lo que quedaba del embrión o realizar un aspirado, ella optó por la segunda opción.

Perdió la esperanza de tener otro hijo

"Jamás me imaginé que eso me iba a pasar a mí", señaló la influencer mexicana al recordar que el día del aspirado tenía mucho miedo y un mal presentimiento, aunque le habían indicado que era un procedimiento ambulatorio y que en dos horas, cuando despertara de la anestesia, ya se podía ir a su casa. "Fue un sábado que yo me quedé dormida, el 15 de febrero, y no supe nada de mí hasta el día martes que desperté".

Lo que duraría apenas unos minutos terminó complicándose mucho más, tanto que cuando la mujer se despertó estaba en una UCI. En ese momento, aunque estaba muy confundida, le explicaron que cuando le estaban realizando el aspirado empezó a sangrar mucho, entonces tuvieron que operarla para arreglarlo. Aunque despertó, le realizaron nuevos exámenes y se dieron cuenta que tenía una hemorragia interna, la cirugía no había funcionado.

"Entra un doctor y me dice que me tienen que sacar mi matriz porque es lo que estaba teniendo problemas. Yo estaba en shock, no supe que responder. Fue muy doloroso despertarme y que me dieran dando esa noticia. No solo me estaban quitando mi matriz, sino también la esperanza que yo tenía de tener otro hijo", contó entre lágrimas. Fueron tres días en terapia intensiva luego de que le quitaran su matriz.

Su caso, según le explicó su familia, parece ser consecuencia de un error médico en medio del aspirado. Aparentemente, el médico rasgó su útero en medio del procedimiento y es por eso que ella empezó a desangrarse y les tocó hacerle una cirugía de emergencia. "Todos los doctores dicen que soy un milagro, me duele en el alma haber perdido mi embarazo y que me hayan quitado la matriz, pero agradezco a Dios que me haya dejado seguir acá con mi hijo", concluyó.

