Hombre intentó envenenar a su compañera de trabajo: ella grabó el ataque

Una ingeniera de Berkeley, California (Estados Unidos), descubrió que sus problemas de salud estaban relacionados con un presunto ataque de su compañero de trabajo, quien fue condenado por envenenarla con cadmio, una sustancia química tóxica. El caso volvió a generar controversia después de que un juez autorizara eliminar los antecedentes penales del hombre, pese a la oposición de la Fiscalía y de la víctima.

Rong Yuan comenzó a presentar síntomas inexplicables en 2017. Durante más de dos años sufrió episodios de vómito, pérdida del cabello y un deterioro progresivo de su salud. Aunque acudió a numerosos médicos para encontrar una explicación, no logró identificar la causa de sus afecciones. La respuesta llegó cuando su madre percibió un olor extraño en la botella de agua que Yuan utilizaba. Después de limpiarla sin que el problema desapareciera, la ingeniera decidió instalar una pequeña cámara en su escritorio para averiguar qué estaba ocurriendo.

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La grabación captó a su compañero de trabajo, David Xu, vertiendo una sustancia en la botella. Los análisis posteriores identificaron el producto como cadmio, un metal pesado tóxico que puede provocar graves daños a la salud. Según un informe revisado por KGO, filial de ABC News en San Francisco, una muestra del agua contenía niveles de cadmio 3,5 millones de veces superiores al límite federal de referencia. Yuan y sus padres también dieron positivo en las pruebas de intoxicación. La mujer explicó que sus familiares pudieron resultar afectados porque utilizaba el agua de la botella para cocinar en su casa. (Le puede interesar: Causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad: autoridades revelan nuevos detalles)



El hombre fue acusado de intento de asesinato premeditado

En 2019, David Xu fue acusado de intento de asesinato premeditado y envenenamiento. Sin embargo, el caso terminó en un acuerdo judicial por el que se declaró culpable del delito de envenenamiento y recibió dos años de libertad condicional, sin una pena adicional de prisión. El 12 de octubre de 2026, un juez aceptó la solicitud de Xu para que se desestimara su condena por delito grave y se eliminaran sus antecedentes penales, una decisión que se tomó pese a las objeciones de la Fiscalía del condado de Alameda y de la víctima. (Lea también: Los secretos detrás de la casa vinculada a Pablo Escobar en Medellín: satanismo y drogas)



La fiscal del distrito, Ursula Jones Dickson, confirmó a KGO que su oficina se había unido a las víctimas para oponerse a la petición, amparándose en el artículo 1203.4 del Código Penal de California. Pese a ello, el tribunal concedió la solicitud. Yuan manifestó su desacuerdo con la decisión y cuestionó que su antiguo compañero pudiera recibir una segunda oportunidad después de lo ocurrido. También aseguró que todavía desconoce por qué fue blanco del ataque.

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On March 4, 2019, a hidden camera set up by a Bay Area engineer captured the moment her co-worker poisoned her.



The victim, Rong Yuan, had installed the camera near her desk after nearly two years of unexplained illness, including persistent vomiting, hair loss and repeated… pic.twitter.com/PHIR6Pregj — True Crime Avenue (@trurcrimeave) October 13, 2026

La ingeniera recordó que, antes de descubrir el envenenamiento, Xu había intentado disuadirla de trabajar en el laboratorio y le había sugerido buscar otros empleos. Para ella, el hecho de que el hombre hubiera contaminado su agua demostraba que no se trató de una reacción impulsiva. “Envenenar no es algo que ocurra porque de repente te enojas y pierdes el control. Es algo planeado”, manifestó Yuan, según la entrevista concedida a KGO.

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Las consecuencias del envenenamiento continúan

Casi una década después de que comenzaran sus problemas de salud, Yuan aseguró que todavía experimenta secuelas por haber ingerido la sustancia durante más de un año. La ingeniera afirmó que actualmente solo puede trabajar a tiempo parcial.

El caso también afectó a sus padres. Yuan expresó sentimientos de culpa porque el agua contaminada llegó hasta su hogar y sus familiares terminaron expuestos al cadmio. Su padre murió el año pasado por una insuficiencia cardíaca, aunque la información publicada no establece que su fallecimiento estuviera relacionado con la intoxicación. La mujer también señaló que solicitó una indemnización de 500.000 dólares, pero recibió 7.000 dólares.

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Su decisión de hablar públicamente sobre el caso estuvo motivada, en parte, por la muerte de su padre y por el impacto que la situación tuvo en su familia. Yuan aseguró que busca visibilizar las consecuencias del envenenamiento y cuestionar la respuesta del sistema judicial. Por su parte, la Fiscalía del condado de Alameda expresó su esperanza de que las víctimas puedan continuar su recuperación emocional y física después de lo sucedido.

Aunque la eliminación de los antecedentes penales fue autorizada por el juez, la decisión no cambia el hecho de que Xu se declaró culpable del delito de envenenamiento en el marco del acuerdo judicial de 2023. La controversia se centra ahora en las consecuencias legales de esa decisión y en las secuelas que, según Yuan, todavía afectan su vida.

María Paula Rodríguez Rozo

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