Los secretos detrás de la casa vinculada a Pablo Escobar en Medellín: satanismo y drogas

En El Poblado, reconocido barrio de Medellín, yacían las ruinas de una casa vinculada a la figura de Pablo Escobar. Sus muros funcionaban como escondite para realizar varias actividades ilícitas y polémicas, de acuerdo con los reportes oficiales que tenían las autoridades sobre lo que ocurría en este sitio después de tantos años de estar cayéndose a pedazos por el estado de abandono. Este 13 de octubre inició el trabajo para demoler por completo el lugar, que era visto ya como un foco de problemas de seguridad y convivencia.



“En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia. Hoy comienza la demolición de una propiedad que durante años representó una problemática para la comunidad. Estamos enviando un mensaje claro: en esta ciudad no tiene cabida nada que haga apología al delito”, declaró el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa. (Le puede interesar: María Claudia Tarazona dice que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay "salió del Congreso")

Los oscuros secretos de la casa vinculada a Pablo Escobar

El inmueble está ubicado en el barrio El Diamante N.° 2 y posee un área de 1.854 metros cuadrados. La historia oficial da cuenta de la relación que la casa guarda con Pablo Escobar y su entorno familiar. De acuerdo con los documentos, la casa fue comprada por Victoria Eugenia Henao en 1979, quien en ese momento era esposa del criminal. En 2004 quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía. Catorce años después pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) tras el proceso de extinción de dominio, confirmado finalmente en 2020.

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Pero la vivienda seguía allí sin ser ocupada oficialmente y sin ser demolida. Con el paso del tiempo y el abandono, el inmueble empezó a ser usado por distintas personas para el consumo de estupefacientes y licor por las noches. También lo invadían para realizar actos sexuales y presuntos rituales de satanismo. Así lo señaló la Secretaría de Seguridad de Medellín, que evidenció estas actividades a través de grafitis y otros elementos encontrados. También se identificó su uso para exaltar la figura de Pablo Escobar y para el narcoturismo. (Lea también: Capturado alias Mateo por su presunta responsabilidad en crimen contra chef Edmar Pérez en Medellín)



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“Esta intervención también busca recuperar el significado de nuestros espacios. Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, agregó Villa Mejía.

Para realizar la demolición, el Distrito tuvo que hacer gestiones ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para hacer efectiva la intervención.

María Paula Rodríguez Rozo

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