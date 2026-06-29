"Hubo fe infinita": conmovedor relato de la hermana de colombiana que murió en Venezuela

La esperanza acompañó a la familia de Natalia Fernández durante días. Mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela, sus seres queridos mantuvieron la fe en encontrarla con vida. Sin embargo, el pasado domingo esa espera terminó con la confirmación de su fallecimiento.



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En conversación con Noticias Caracol, su hermana Marcela Fernández compartió el proceso que vivieron durante los días de búsqueda, recordó quién era Natalia y envió un mensaje de agradecimiento a quienes participaron en las labores de rescate.



Marcela relató que el primer aviso sobre lo ocurrido llegó da través de la madre de su cuñado, Miguel.En ese momento, aunque ya había conocido que un terremoto había sacudido parte del territorio venezolano, confesó que nunca imaginó que su familia pudiera verse afectada. "Uno en su mente ignorante cree que está libre de todo drama", expresó.

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Natalia se encontraba con su esposo y su hija cuando ocurrió el colapso del edificio. Según explicó Marcela, tanto su cuñado, a quien describió como un hermano, como la niña lograron salir porque estaban en la sala de la habitación. Natalia, en cambio, permanecía en el baño, ubicado al fondo.

Entre lágrimas, aseguró que la reacción de Miguel fue salvaguardar a la menor. "Mi cuñado lo que hace instintivamente es poner a salvo a mi sobrinita; es lo mismo que hubiera hecho mi hermana, no tengo duda".



Una espera marcada por la esperanza

Tras el derrumbe comenzaron jornadas de búsqueda que mantuvieron a la familia pendiente de cualquier información. "Lo que hubo después de eso en estos tres días fue fe infinita", contó Marcela al recordar la incertidumbre que acompañó cada hora de espera.



La esperanza permaneció hasta el domingo, cuando recibió la llamada que confirmó el desenlace. "Marce, ya me entregaron el cuerpo de Nati", fueron las palabras que, según recordó, escuchó de boca de su cuñado.

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La muerte de Natalia fue confirmada oficialmente cuando el gobernador del estado Falcón dio a conocer la identidad de las víctimas fatales y explicó que el operativo de búsqueda se desarrolló durante más de 90 horas.

¿Quién era Natalia Fernández?

Natalia tenía 34 años y era ingeniera. Su hermana recordó que había recibido un trasplante de riñón y que fue ella quien le donó el órgano.

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Marcela explicó que Natalia ya había cumplido 21 meses desde el procedimiento, por lo que estaba en condiciones de viajar. "Estaba muy aferrada a su nueva vida, me lo agradecía inmensamente y constantemente y se sentía llena de vitalidad", dijo con la voz entrecortada.

También aseguró que nunca dudó en convertirse en su donante. "Yo no dudé nunca jamás en donarle mi riñón cuando me enteré que lo necesitaba, y ella ha venido al mundo para enseñarme eso, ese amor incondicional que no se queda con absolutamente nada".

Su esposo y su hija son de nacionalidad venezolana y, según explicó, el propósito del viaje era mostrarle a Natalia su país. La familia residía en España.

Ahora este viaje ha tomado un nuevo significado."Siento que eso también ayuda a que se vaya tranquila, porque su niñita pudo ir a Colombia, pudo ir a Venezuela y ella pudo acompañarla, energéticamente, en esos procesos".

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Incluso recordó que durante esos días mantuvieron contacto permanente y que Natalia le transmitía la felicidad que estaba viviendo.

"Estaba muy contenta", afirmó. Hoy, tanto ella como su cuñado creen que ese recorrido familiar fue como una despedida porque "fue perfecto".

La familia explicó que Natalia será trasladada a España, donde también llegará su hija. Marcela señaló que la prioridad es proteger a la menor.

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"En honor a ese amor de esa madre que hizo hasta lo imposible porque esa niña fuera suya legalmente... estamos priorizando el interés de la niña para que no tenga que afrontar otra situación de abandono".



"El pueblo lo dio todo"

Durante la entrevista, Marcela agradeció el respaldo que recibió de las personas en Venezuela y aseguró que mantendrá el vínculo con la familia de ese país porque ahora todos forman "una gran familia".

También hizo un llamado para que la ayuda continúe llegando a Tucacas, al señalar que a pesar de que no ha sido la zona más afectada, muchas familias siguen enfrentando las consecuencias del desastre y necesitarán ayuda para reconstruir sus hogares.

"Por favor acompañar a Tucacas, que estuvo en pie por mi hermanita lo más que pudo, pero su condición donde estuvo enterradita no fue muy favorable", expresó entre lágrimas, antes de agregar que "el pueblo lo dio todo".

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Sobre las labores de búsqueda, manifestó su comprensión frente a las dificultades que enfrentaron los organismos de socorro.

"La ayuda internacional lastimosamente, ni con una nacionalidad ni con la otra se logró gestionar mucho, pero entendemos que esas situaciones son inimaginables".

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Y añadió: "Entiendo y confío que todo lo que guió a las personas que estuvieron ahí en pie de lucha fue el amor por salvar vidas sin importar nada".

Finalmente, pidió que el nombre de Natalia no sea utilizado para alimentar discusiones políticas. "Yo no me he enterado de absolutamente nada más que seres humanos dándolo todo", afirmó, al insistir en que su familia desea vivir el duelo en tranquilidad.

Al recordar el vínculo que siempre las unió, Marcela resumió el lugar que ocupaba su hermana en su vida con una frase que hoy acompaña su despedida: "Mi vida y la de ella no eran dos, sino que éramos como una sola". Mientras tanto, aseguró que en sus oraciones no solo está presente Natalia, sino también todas las personas que perdieron la vida durante la tragedia que golpeó a Venezuela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co