ICE usa base de datos de cámaras de policía de Nueva York para rastrear conductores, revela informe

Un informe publicado este martes revela que policías estatales y municipales de Nueva York cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscando información para la agencia en la base de datos nacional de matrículas de la empresa Flock Safety, criticada en Estados Unidos por el temor a una vigilancia masiva y a la invasión de la privacidad.

El grupo de defensa de la privacidad Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y la organización de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, ambas en Nueva York, publicaron hoy 'Flock Favors: NY Police Collaboration With ICE', un informe que muestra cómo fuerzas policiales estatales y locales han utilizado la red de cámaras de lectura de matrículas de Flock, que fotografía cada vehículo que pasa frente a una de sus cámaras en la vía pública.

El informe sale a la luz el mismo día en que entra en vigor la nueva Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), aprobada en mayo como parte del presupuesto estatal, que limita la cooperación con ICE. De acuerdo con el informe, se documentaron búsquedas relacionadas con ICE -que no tiene acceso directo a la base de datos de Flock- en el condado de Nassau (Long Island) y en los municipios de Beacon, Glen Cove y Cheektowaga, además de patrones de búsqueda que involucran al New York Fusion Center, un centro de inteligencia en el que colaboran agencias locales, estatales y federales.



S.T.O.P. y LatinoJustice revisaron registros de búsqueda de Flock obtenidos por el sitio web 'Have I Been Flocked?' mediante solicitudes de acceso a la información pública. Aunque los registros ofrecen una visión "incompleta y censurada" de las búsquedas, la más reciente documentada corresponde a julio de 2026, según el informe.



Las búsquedas muestran, por ejemplo, que en Nassau se verificaron matrículas para localizar a conductores sobre los que no pesaba sospecha de ningún delito. Mientras, en Beacon y Glen Cove fueron justificadas por los agentes bajo la categoría "Inmigración (civil/administrativa)" y en Cheektowaga como "Buscado por ICE". "Estas búsquedas, en las que los agentes admiten que colaboran con el ICE, son solo la punta del iceberg ", indica el informe, que advierte de que los agentes pueden alegar cualquier motivo -o ninguno- para justificar una búsqueda y que algunos podrían haberlo hecho para ocultar su finalidad.



Nueva York limita la cooperación con ICE

El documento señala también que, debido a que los agentes a menudo apenas documentan sus búsquedas, no hay forma de saber cuántos departamentos de policía están ayudando al ICE a localizar a conductores. Varias agencias locales tienen acuerdos federales 287(g) que permiten colaborar con ICE, pero la nueva ley estatal obliga a ponerles fin desde este martes.

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Esta nueva norma prohíbe a empleados estatales y municipales utilizar recursos públicos para aplicar las leyes de inmigración, aunque excluye a los agentes del orden para permitir la cooperación en casos de personas acusadas de delitos graves que puedan estar sujetas a deportación, según el informe. No obstante, las organizaciones denuncian que la policía local realiza búsquedas rutinarias en Flock de personas que no son sospechosas de ningún delito.

"Si bien esto podría no violar la prohibición de compartir información, constituye un acuerdo informal con el ICE y, por lo tanto, sigue siendo ilegal", afirman. La nueva Oficina de Confianza para Inmigrantes de la Fiscalía General, creada por la ley, será la encargada de supervisar su cumplimiento, aunque solo podrá exigir responsabilidades por los registros que pueda constatar.

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Las organizaciones instan al estado a exigir que la policía documente exhaustivamente cada búsqueda, limite estas consultas a fines específicos de seguridad pública y elimine los datos de matrículas después de 48 horas, salvo que deban conservarse por orden judicial o como prueba. Flock, con sede en Atlanta, registra actualmente 20.000 millones de lecturas de matrículas al mes mediante más de 120.000 cámaras distribuidas en más de 6.000 comunidades de 49 estados.