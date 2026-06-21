Imágenes del voraz incendio que destruyó el mayor mercado de Nairobi y dejó víctimas mortales

Un voraz incendio desatado en la madrugada de este domingo golpeó uno de los principales centros comerciales populares de África. El fuego arrasó el mercado de Gikomba, en Nairobi, el mayor mercado al aire libre de la capital de Kenia, dejando al menos dos personas muertas y 17 heridas, según informaron autoridades locales y la Cruz Roja.

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La emergencia se registró hacia las 4:00 de la mañana, hora local, cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente entre los puestos del mercado. La intensidad del incendio y la gran cantidad de materiales inflamables en la zona, como madera, textiles y plásticos, facilitaron que el fuego se expandiera sin control de una sección a otra, provocando una devastación en cuestión de minutos.

Dos muertos y 17 heridos tras grave incendio en Nairobi

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, confirmó el balance preliminar de víctimas y lamentó el impacto social y económico del desastre. “Un devastador incendio arrasó el mercado, destruyendo el sustento de miles de comerciantes que constituyen la columna vertebral de la economía de nuestra ciudad”, señaló desde el lugar de la tragedia. Las dos personas fallecidas, un hombre y una mujer adultos, aún no han sido identificadas oficialmente.

Current visuals show the aftermath of a massive fire that ravaged Gikomba Market early this morning in Kamukunji, Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/kZ2rFgT5vt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 21, 2026

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Durante la emergencia, equipos de bomberos y personal de diversas entidades acudieron para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a zonas residenciales cercanas. La Cruz Roja indicó que las labores de extinción se prolongaron por casi diez horas antes de lograr controlar el incendio por completo. Además, habilitó un puesto de primeros auxilios donde atendió a 17 personas con heridas leves, principalmente por inhalación de humo y quemaduras. Entre los lesionados también se reportan cuatro bomberos.

El impacto del incendio se vio reflejado en los testimonios de los comerciantes, muchos de los cuales perdieron la totalidad de su mercancía. “Nos hemos quedado sin trabajo. Todo se ha perdido. La ropa que íbamos a vender se quemó por completo”, relató Lydia Aurelia, una de las vendedoras afectadas, a medios locales. Gikomba es reconocido como un punto clave para la venta de ropa de segunda mano, alimentos, madera y herramientas, por lo que su destrucción afecta a miles de familias.

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Comerciantes lo pierden todo y autoridades investigan

Las autoridades aún investigan las causas del incendio. El jefe de Gestión y Coordinación de Riesgos de Desastres de Nairobi, Bramwell Simiyu, aseguró que un equipo interinstitucional ya inició las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. “La causa exacta del incendio se desconoce por el momento”, indicó.

Este nuevo siniestro vuelve a poner en el debate las condiciones de seguridad en el mercado de Gikomba, que en los últimos años ha sido escenario de varios incendios. La recurrencia de estos hechos ha generado preocupación entre comerciantes y autoridades sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias en uno de los espacios comerciales más importantes de la ciudad.

Ubicado a poco más de 1,5 kilómetros del centro de Nairobi, Gikomba no solo es un motor económico clave, sino también un símbolo de subsistencia para miles de trabajadores que dependen diariamente de su actividad. Ahora, tras este incendio, el reto será la reconstrucción y el apoyo a quienes lo han perdido todo.