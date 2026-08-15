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Tiroteo en universidad de Estados Unidos deja al menos cinco personas heridas: esto se sabe

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital tras resultar heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este sábado en la Universidad Estatal de Virginia. Las autoridades indicaron que el hecho habría involucrado a varios tiradores.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Tiroteo en universidad de Estados Unidos deja al menos cinco personas heridas: esto se sabe
Al menos cinco personas heridas -
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Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos. El tiroteo tuvo lugar a las 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU", señaló la universidad en un comunicado.

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"Se ha levantado el confinamiento en la Universidad Estatal de Virginia (VSU). Una importante presencia de las fuerzas del orden permanece en el campus mientras continúa la investigación sobre el tiroteo ocurrido esta mañana", explicó.

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Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas. El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.

La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo, que levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

"La Policía del Condado de Chesterfield está liderando la investigación, con el apoyo de la Policía de VSU, la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la Oficina del Alguacil del Condado de Hanover", finalizó.

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Las autoridades solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.

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Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

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Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island).

AGENCIA EFE

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