Influencer española desapareció en Dubái: su esposo, un "jefe árabe", sería sospechoso

Desde el pasado 3 de julio, la familia y seres queridos de Triana Marrash, una reconocida influencer española, no saben nada de ella. La denuncia en redes sociales por la desaparición de la famosa ha pasado de la preocupación a las sospechas con el paso de los días, pues algunas personas creen que podría tratarse de una broma. Quienes la conocen están seguros de que algo grave le pasó por sus últimas declaraciones.

Triana Marrash, de 38 años, aunque es española, vive desde hace unos años en Dubái, donde llevaba una vida de lujos y excentricidades que compartía en sus redes sociales. La famosa estaba invitada a asistir a un evento en Madrid el pasado 5 de julio, pero ese día los organizadores del evento manifestaron que la mujer nunca llegó y que no pudieron contactarla. Familiares y amigos empezaron a alertarse.



¿Qué se sabe sobre Triana Marrash?

Según la familia de la influenciadora, todos esperaban verla el 5 de julio en Madrid, pero cuando se dieron cuenta que la mujer no llegó a l lugar empezaron a contactarla. En cuestión de horas, las redes sociales y el teléfono de Triana parecen haber sido desactivados, lo que prendió las alertas. Ni siquiera saben si la mujer llegó a Madrid o si alcanzó a salir de Dubái.

Al no poder contactarla, la familia denunció la desaparición en redes sociales, donde han surgido diferentes versiones. "Comunicado oficial por parte de la familia de Triana: hago llegar este mensaje a todas las personas que tengan o hayan establecido contacto con Triana. Lleva desaparecida desde el día 4/07/2025 y no hay novedad hasta el momento. La última vez que se le vio fue en su casa donde reside y se sabe que iba camino a Barcelona", escribieron.

El comunicado se publicó en el perfil de TikTok de la mujer, que estaba abierto en un computador al que tenía acceso su familia, según explicaron. "Sus redes sociales han sido desactivadas y no sabemos acceder a ellas, únicamente podemos acceder a este perfil gracias a su ordenador. Cualquier aportación clara, por favor, escribid a este perfil, y se os facilitará un número de contacto. Gracias".



¿Qué tiene que ver el esposo de Triana Marrash en su desaparición?

La desaparición de Triana Marrash ha causado revuelo a nivel internacional y recordó las palabras que misma influencer dio en una entrevista hace tan solo un mes. La española fue invitada al programa TardeAr para contar detalles sobre la vida que lleva en Dubái. Allí la mujer de 38 años reveló que sus lujos y excentricidades se deben principalmente a que vive "mantenida" por su esposo, a quien ella misma se refiere como "jefe árabe" y del que no reveló más detalles, solo que está casado con otras tres mujeres.

Aunque en ese momento la entrevista se enfocó más en cómo era adaptarse a esa cultura y los lujos a los que tenía acceso, la influencer dio unas declaraciones que en ese momento no llamaron mucho la atención, pero que ahora con su desaparición cobran mucha relevancia. Marrash señalaba que a su esposo ya no le estaba gustando que ella viajara a España para ver a su familia o por temas laborales.

"La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero es que quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro", dijo la mujer de 38 años. Estas palabras se han convertido en la principal razón por la que sus seguidores y cercanos sospechan que el "jefe árabe" tiene algo que ver con su desaparición.

Por otro lado, algunas personas creen que todo el tema sea fabricado por la influencer para "llamar la atención" o para hacerle una "broma" a su familia, versiones que han sido desestimadas por sus seres queridos. "Es imposible que sea una broma", dijo al mismo programa Laura, mejor amiga de Triana, quien también reveló que recientemente recibió un mensaje de un número de Emiratos Árabes en el que le decían: "deja de entrometerte en asuntos que no te convienen".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL