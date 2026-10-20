Líder de secta en Kenia fue declarado culpable por la muerte de 190 niños que ayunaron hasta morir

Parece que uno de los episodios más dolorosos para los habitantes de Kenia está próximo a tener un cierre con justicia. Un tribunal de ese país ha declarado culpable a Paul Nthenge Mackenzie, un hombre que se autoproclamó predicador espiritual, por el asesinato de más de 190 seguidores, en su mayoría niños, a quienes atrajo a su secta y los llevó a la muerte con la promesa de "conocer a Jesús".



El 19 de octubre Paul Mackenzie y sus cómplices fueron presentados ante un juez, quien los encontró culpables de 191 muertes. "Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto", afirmó el juez en un tribunal de Mombasa, a orillas del océano Índico.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La investigación por estos hechos empezó en 2023, cuando cientos de cadáveres empezaron a ser descubiertos en la localidad costera de Malindi. El hecho fue calificado por las autoridades como la "masacre del bosque de Shakahola", la cual hasta hoy es considerada una de las peores tragedias relacionadas con sectas a nivel mundial.

Lo que ha demostrado la investigación es que Paul Nthenge Mackenzie, un hombre que se dedicaba a ser taxista, un día decidió autoproclamarse gurú y predicador de una comunidad. Junto a varios cómplices, el falso pastor convenció a 191 adeptos, un adulto y 190 niños, de ayunar hasta la muerte para "conocer a Jesús".

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A pesar de las pruebas en su contra, Paul Nthenge Mackenzie y sus cómplices se declararon inocentes de 191 cargos de homicidio en 2024. El falso gurú también negó los cargos por "terrorismo" y homicidio culposo de otros casos. A lo largo de estos tres años transcurridos desde el siniestro hallazgo, se han desenterrado más cuerpos de niños, mujeres y hombres en los alrededores, elevando el total de víctimas a más de 400. Motivo por el que los kenianos también han solicitado al Gobierno regulaciones más estrictas en materia de religión.



Durante la audiencia, la corte escuchó a más de 120 testigos sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en el complejo de 325 hectáreas ubicado en el bosque de Shakahola, donde el gurú predicaba. También estuvieron presentes familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron a Mombasa desde comunidades rurales situadas a lo largo de la costa. Francis Wanje, de 62 años, perdió a ocho miembros de su familia, entre ellos a su hija y a dos nietos. "Este es un día muy, muy importante para mí. Esperamos un fallo que sirva de lección para toda la sociedad, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder", declaró a la AFP antes de que comenzara la sesión.

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La fiscalía alegó que Mackenzie "inició y dirigió" el ayuno extremo, afirmando que existía una "jerarquía estructurada de muerte" en la que primero fallecían los niños, luego los adolescentes, las mujeres y, por último, los hombres. Las autopsias revelaron que la mayoría de las víctimas murieron de hambre, mientras otros, incluidos niños, habrían sido estrangulados, golpeados o asfixiados.

Mackenzie fue detenido en abril de 2023, después de que algunos seguidores fueran rescatados gracias a un grupo defensor de los derechos humanos que alertó a las autoridades. La operación policial posterior sacó a la luz cientos de fosas comunes poco profundas. Las excavaciones tuvieron que ser suspendidas temporalmente ante el creciente número de cuerpos descubiertos, ya que las morgues locales se quedaron sin espacio.



¿Quién es Paul Nthenge Mackenzie?

Este autoproclamado pastor, con antecedentes de extremismo, eludió a las autoridades durante años. En 2003, fundó la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias y estableció sucursales en Nairobi y a lo largo de la costa de Kenia, que atrajeron a miles de fieles antes de que, según él, decidiera cerrarla en 2019.

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Mackenzie ya había sido detenido en 2017 por cargos de "radicalización", fue absuelto y luego detenido nuevamente en 2019 en Shakahola, tras la muerte de dos niños, pero fue liberado bajo fianza.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia informó en 2024 que el número de muertos ascendía a 429. Hasta la fecha, algunas víctimas siguen sin ser identificadas. En enero, Mackenzie fue acusado por el hallazgo de otros 52 cadáveres en una aldea cercana.

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*con información de AFP