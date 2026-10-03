17 muertos en accidente de tránsito en Kenia: camión invadió carril contrario y provocó tragedia

Al menos 17 personas murieron y otras siete resultaron heridas en la madrugada de este sábado 3 de octubre, tras un accidente de tránsito ocurrido cerca del pueblo de Salama, en el condado de Makueni, Kenia. En el siniestro estuvieron involucrados dos camiones, un bus y varios automóviles, según informó la Policía keniana.

El accidente ocurrió después de la medianoche en la carretera que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad portuaria de Mombasa. Según medios locales, el conductor de uno de los camiones invadió el carril contrario para adelantar a otros vehículos y, en ese momento, chocó contra la parte trasera de otro camión.

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El impacto hizo que el conductor perdiera el control del camión, que posteriormente colisionó lateralmente con otros dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Al girar bruscamente hacia el otro carril, el camión chocó de frente contra un bus.



17 personas fallecieron en el siniestro

Doce pasajeros del bus y su conductor, así como los conductores de los camiones y otros tres pasajeros murieron en el lugar del accidente.

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"Instamos a los automovilistas a que tengan precaución en las carreteras. Hay demasiadas personas que perder", dijo el comandante de la policía regional del este, Stephen Chebe.

El presidente de Kenia, William Ruto, se mostró "profundamente afligido" por este accidente, y confirmó que entre las víctimas se encuentran peregrinos de la iglesia católica de San Matías Mulumba, parroquia de Mikindani, quienes viajaban al Santuario Nacional en Subukia para el Día Nacional de Oración.

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"Nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos, feligreses y toda la comunidad católica que lloran esta dolorosa pérdida... Nos unimos a ellos en este momento difícil y rezamos para que Dios les conceda fuerza, consuelo y paz", escribió Ruto en su cuenta de X.

Deeply saddened by the tragic loss of 17 pilgrims from St. Mathias Mulumba Catholic Church, Mikindani Parish, in a road accident at Salama while travelling to the National Shrine in Subukia for the National Prayer Day.



Our heartfelt condolences go to the families, friends,… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) October 3, 2026

Y añadió: “También rezamos por la pronta recuperación de los heridos en el accidente. Que las almas de los fallecidos descansen en paz eterna”.

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Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.