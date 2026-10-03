En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PERIODISTA ARROLLADA EN VIVO
SALARIO MÍNIMO 2027
CHRISTA PIKE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / 17 muertos en accidente de tránsito en Kenia: camión invadió carril contrario y provocó tragedia

17 muertos en accidente de tránsito en Kenia: camión invadió carril contrario y provocó tragedia

Un camión habría perdido el control tras invadir el carril contrario y terminó chocando contra un bus y varios vehículos.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2026
Comparta en:
Accidente de tránsito en Kenia
Un camión habría intentado adelantar y terminó involucrado en una colisión con varios vehículos en Kenia
Redes sociales

Al menos 17 personas murieron y otras siete resultaron heridas en la madrugada de este sábado 3 de octubre, tras un accidente de tránsito ocurrido cerca del pueblo de Salama, en el condado de Makueni, Kenia. En el siniestro estuvieron involucrados dos camiones, un bus y varios automóviles, según informó la Policía keniana.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El accidente ocurrió después de la medianoche en la carretera que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad portuaria de Mombasa. Según medios locales, el conductor de uno de los camiones invadió el carril contrario para adelantar a otros vehículos y, en ese momento, chocó contra la parte trasera de otro camión.

Publicidad

Últimas Noticias

Crimen en Texas, Estados Unidos
MUNDO

Tragedia en Texas, EE. UU.: una madre habría matado a su hija de 4 años tras perder la custodia

Video | Bar se derrumbó con 50 personas en su interior, al menos 12 resultaron heridas: así quedó
MUNDO

Video | Bar se derrumbó con 50 personas en su interior, al menos 12 resultaron heridas: así quedó

El impacto hizo que el conductor perdiera el control del camión, que posteriormente colisionó lateralmente con otros dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Al girar bruscamente hacia el otro carril, el camión chocó de frente contra un bus.

17 personas fallecieron en el siniestro

Doce pasajeros del bus y su conductor, así como los conductores de los camiones y otros tres pasajeros murieron en el lugar del accidente.

Publicidad

"Instamos a los automovilistas a que tengan precaución en las carreteras. Hay demasiadas personas que perder", dijo el comandante de la policía regional del este, Stephen Chebe.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El presidente de Kenia, William Ruto, se mostró "profundamente afligido" por este accidente, y confirmó que entre las víctimas se encuentran peregrinos de la iglesia católica de San Matías Mulumba, parroquia de Mikindani, quienes viajaban al Santuario Nacional en Subukia para el Día Nacional de Oración.

Publicidad

"Nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos, feligreses y toda la comunidad católica que lloran esta dolorosa pérdida... Nos unimos a ellos en este momento difícil y rezamos para que Dios les conceda fuerza, consuelo y paz", escribió Ruto en su cuenta de X.

Y añadió: “También rezamos por la pronta recuperación de los heridos en el accidente. Que las almas de los fallecidos descansen en paz eterna”.

Publicidad

Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.

Relacionados

Accidentes de Tránsito

Kenia

Muerte

Publicidad

Publicidad

Publicidad