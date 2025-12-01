En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Migración Colombia expulsa a 9 miembros de secta judía Lev Tahor, que retenían menores en Antioquia

Migración Colombia expulsa a 9 miembros de secta judía Lev Tahor, que retenían menores en Antioquia

El Gobierno nacional, además, entregó a las autoridades de Estados Unidos a los 17 menores que viajaban con ellos, una semana después de rescatarlos gracias a una alerta internacional de Interpol.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Comunidad judía Lev Tahor.
Suministrada

