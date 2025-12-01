Migración Colombia expulsa a 9 miembros de secta judía Lev Tahor, que retenían menores en Antioquia

El Gobierno nacional expulsó este lunes a nueve adultos de la comunidad ultraortodoxa judía Lev Tahor y entregó a las autoridades de Estados Unidos a los 17 menores que viajaban con ellos, ocho días después de rescatarlos gracias a una alerta internacional de Interpol. "La medida de expulsión se aplicó únicamente a los nueve adultos de la comunidad", informó en un comunicado Migración Colombia, que agregó que el grupo fue embarcado en un vuelo hacia Nueva York , acompañado por agentes de esa entidad.

Lev Tahor, conocida internacionalmente por su vida hermética, sus continuos desplazamientos entre países y por varias investigaciones relacionadas con abuso y control sobre menores, había llegado a Colombia a finales de octubre con la intención —según las autoridades— de asentarse temporalmente en el país.

Fundada en Jerusalén en 1988, la comunidad ingresó a Colombia en dos grupos, el 22 y 23 de octubre, procedentes de Estados Unidos y Panamá, a través de los aeropuertos de Cartagena y Medellín, con pasaportes en regla y sin alertas vigentes. Su estadía pasó inicialmente inadvertida hasta que, el 13 de noviembre, una circular amarilla de Interpol y una denuncia anónima advirtieron que cinco de los 17 menores que viajaban con los adultos estaban reportados en riesgo por pérdida o irregularidades de custodia legal en Estados Unidos.



Migración Colombia activó entonces "los mecanismos de verificación" y, el pasado 22 de noviembre, en una operación conjunta con la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las autoridades localizaron al grupo en un hotel de Yarumal, en el departamento de Antioquia (noroeste), y tomaron medidas inmediatas de protección para los 17 menores.



La entidad migratoria subrayó que la presencia del grupo en Colombia fue desarticulada en apenas nueve días, "impidiendo que intentaran establecer una nueva colonia", como ha ocurrido en otros países en el pasado.

Los equipos psicosociales del ICBF, entidad que vela por el bienestar de niños y adolescentes, determinaron que varios de los adultos que los acompañaban no tenían custodia legal vigente en Estados Unidos, pese a ser sus padres o familiares directos, agregó la información.

Esa contradicción jurídica, sumada al historial internacional del grupo, que en la última década ha sido expulsado o investigado en varios países por disputas de custodia y movimientos irregulares de menores, sustentó la alerta de Interpol y la necesidad de una intervención urgente para evitar nuevos traslados no autorizados, agregó la entidad.

Durante una semana, los nueve adultos permanecieron en un centro migratorio de Medellín y los menores continuaron junto a ellos bajo supervisión, pero finalmente se acordó entregar a los menores a Child Protective Services (CPS) de Nueva York, entidad equivalente al ICBF en Estados Unidos y responsable de garantizar su protección integral.

El traslado de los adultos se llevó a cabo este lunes en un vuelo comercial hacia Nueva York, en coordinación "con las autoridades responsables del control migratorio en territorio estadounidense".

"Una vez en ese país, los adultos expulsados serán recibidos por las autoridades respectivas que evaluarán su situación judicial y verificarán si existen procesos penales o requerimientos pendientes", indicó Migración Colombia.

La directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, destacó: "La protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad superior. Actuamos con total rigor, priorizando en todo momento la garantía de derechos y cumpliendo estrictamente con la normatividad nacional e internacional".

EFE