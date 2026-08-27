Logran salvar a bebé de mujer embarazada que fue tiroteada: “Nació sin signos vitales”

Una mujer embarazada de ocho meses fue asesinada en Panamá de un disparo. Aunque el bebé fue extraído a tiempo y lograron salvarle la vida, permanece en cuidados intensivos en el Hospital del Niño, informó la Fiscalía, tras la audiencia contra el presunto asesino, que intentó darse a la fuga tras cometer el crimen.

Este hecho de violencia ocurrió el pasado domingo 23 de agosto, cuando un hombre de 31 años atacó a tres personas, incluida la única víctima mortal, según indicó un comunicado de prensa de la entidad. El atacante fue imputado del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de una mujer embarazada, y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un bebé y dos personas más, indicó la nota informativa, que no ofreció detalles sobre la condición de los heridos. (Lea también: Preso habría admitido que acabó con la vida de la mujer que estaba de visita en cárcel La Modelo)



¿Qué pasó el día que murió la mujer embarazada?

Según lo reportado por el medio TVN Panamá, Luis Fernando Castrejo, como fue identificado el presunto asesino, llegó hasta una cancha de fútbol donde se encontraban la víctima fatal, su esposo y un amigo que los acompañaba, y empezó a amenazarlos. Los tres decidieron irse del lugar y se fueron a la casa de la pareja, en el sector de Guarumal, corregimiento de Caimitillo, en la provincia de Panamá Oeste, aledaña a la capital.

El atacante llegó hasta la residencia hacia las 8:30 de la noche y, tras volver a amenazar a las víctimas, empezó a disparar. La embarazada, de 29 años, recibió un disparo mortal en el tórax. Jorge Luis Ferguson, fiscal superior de homicidio, le dijo a ese medio que aunque la mujer falleció, lograron salvar al bebé que esperaba. No obstante, el menor se encuentra en una “situación bastante delicada, toda vez que el menor nació sin signos vitales, pero por las maniobras oportunas a ese interés de los médicos por salvar la vida, se le aplicó una reanimación y se encuentra en un estado bastante delicado, pero con vida”.



Atacante estaba celoso de la pareja de su víctima

El fiscal reveló que “todo surge, en apariencia, por celos que mantenía el agresor en relación a la pareja de la víctima fallecida. Esto es lo que aparentemente motiva la situación de disconformidad, conflicto que mantiene el agresor para realizar este acto”. Además, señaló que “había actos agresivos que venían como antecedentes de este agresor en contra de la víctima de la pareja y que lastimosamente, no haber puesto en conocimiento de las autoridades en el momento oportuno, quizá por situaciones de temor o represalias, desafortunadamente traen este resultado”.



Testigos aseguraron que el atacante, luego de disparar contra la residencia de la mujer embarazada, se mantuvo cerca del lugar, pero cuando vio llega la Policía intentó darse a la fuga sin éxito.



El asesinato ocurre en un contexto en el que, según las estadísticas del Ministerio Público de Panamá, los feminicidios han aumentado un 44 %, al sumar 13 entre enero y julio de 2026 frente a los 9 del mismo período en 2025. En el mismo lapso, la tentativa de feminicidio creció un 89 %, al sumar 17 casos frente a 9 de 2025, mientras que las muertes violentas de mujeres llegaron a diez, la misma cifra registrada entre enero y julio de 2025, de acuerdo con las estadísticas judiciales.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE