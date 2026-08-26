El plan que pocos conocen de la Ciclovía Nocturna: arte, cultura y actividades gratis

Bogotá se prepara para una de las jornadas más esperadas del Festival de Verano 2026. Este jueves 27 de agosto regresará la tradicional Ciclovía Nocturna, conocida este año como"Paseo bajo las Estrellas", una actividad que permitirá a miles de personas recorrer gratuitamente 94,01 kilómetros de vías habilitadas para caminar, correr, montar bicicleta o patinar. La jornada se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. y conectará distintos sectores de la capital a través de corredores emblemáticos como la carrera Séptima, la avenida Boyacá, la calle 116 y la avenida calle 26.

Sin embargo, más allá de los recorridos tradicionales y de las rutas para ciclistas, existe una actividad que muchos asistentes todavía desconocen. Se trata del Ciclopaseo Distritos Creativos, una propuesta que busca combinar deporte, recreación, arte y cultura en pleno corazón de la ciudad.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Bogotá para fortalecer los espacios culturales durante la noche y ofrecer experiencias distintas a quienes participen de la Ciclovía. De esta manera, el evento no solo se convertirá en una oportunidad para hacer actividad física, sino también para disfrutar intervenciones artísticas y conocer algunos de los escenarios culturales más representativos de la capital.



Ciclovía Nocturna en Bogotá: el recorrido cultural que tendrá la carrera Séptima

La principal novedad de esta edición será precisamente el Ciclopaseo Distritos Creativos, un recorrido especial que se desarrollará sobre la carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60. A lo largo del trayecto, los asistentes podrán encontrar diferentes experiencias culturales impulsadas por el Distrito.



Entre los puntos destacados aparecen el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, espacios que servirán como escenario para actividades recreativas y culturales durante la noche. Además, habrá intervenciones performáticas, estaciones de serigrafía y otros espacios diseñados para acercar a los ciudadanos al ecosistema creativo de Bogotá.



La carrera Séptima también contará con estaciones ubicadas en las calles 15, 28 y 60, donde se concentrará buena parte de la programación cultural. El objetivo es que quienes recorran la Ciclovía puedan detenerse en distintos puntos para disfrutar espectáculos y actividades complementarias sin costo. Esta apuesta busca fortalecer el uso del espacio público durante las noches y demostrar que la ciudad puede ofrecer alternativas seguras de encuentro, recreación y cultura para personas de todas las edades.



Vías habilitadas y recomendaciones para disfrutar la Ciclovía Nocturna

Además de la oferta cultural, la Ciclovía Nocturna mantendrá los corredores tradicionales que conectan varias zonas de la ciudad. Entre las principales vías habilitadas se encuentran la carrera Séptima, la avenida Boyacá, la calle 116 y la avenida calle 26, que harán parte de los 94,01 kilómetros dispuestos para la jornada.

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Las autoridades también anunciaron cierres en distintos corredores del norte, centro y sur de Bogotá. En el norte habrá afectaciones sobre vías como la avenida Córdoba, avenida 15, avenida 9, calle 147 y calle 170. En el centro se presentarán cierres sobre la calle 72, carrera Séptima, calle 26, carrera 60 y avenida Boyacá. Mientras tanto, en el sur habrá restricciones en la carrera Séptima, carrera 50, calle 17 Sur y avenida Boyacá.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría Distrital de Seguridad y otras entidades del Distrito activarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 3:30 p. m., con el fin de coordinar la atención de cualquier eventualidad y monitorear el desarrollo de la actividad en tiempo real. Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte recomendó verificar previamente el estado de las bicicletas y utilizar casco, luces y elementos reflectivos para aumentar la visibilidad durante el recorrido nocturno. También sugirió planear los desplazamientos con anticipación, especialmente para quienes necesiten movilizarse por sectores con cierres viales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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