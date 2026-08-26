Mujer enfrenta condición de salud incurable por dormir con maquillaje: "Es demasiado riesgoso"

Una mujer de 41 años de Idaho, Estados Unidos, aprendió bastante tarde una lección que muchas madres y expertas en problemas de la piel recomiendan a los más jóvenes: limpiarse la cara antes de dormir, especialmente retirarse el maquillaje. Desde su adolescencia hizo caso omiso a esta acción que debía hacer parte de su rutina nocturna y siempre se fue a la cama con el maquillaje de su rostro intacto, sin sospechar que años después estaría enfrentando una enfermedad crónica e incurable.

La protagonista de esta historia es Sarah Koseki, una consultora de campo que ahora comparte su testimonio esperando que los más jóvenes no sigan su ejemplo. Su tortura médica empezó como una pesadilla en medio de unas vacaciones en México en 2021, cuando tenía 37 años, y al despertar no pudo abrir sus ojos porque sentía que el párpado estaba pegado a su ojo. "Era como velcro", detalló la mujer al New York Post.



¿Qué enfermedad sufre por no desmaquillarse?

Sarah recuerda que después de algunos minutos de desespero, logró separar el párpado de su globo ocular con las manos, pero esto en lugar de generarle alivio le causó un dolor agudo e intolerable. La mujer acudió a una farmacia en el aeropuerto, pues ese día regresaba a casa, y le recetaron unas gotas de lidocaína para insensibilizar el área, ya que era doloroso para ella tanto abrir como cerrar los ojos.

De regreso a Estados Unidos y desesperada por el dolor, acudió a un oftalmólogo de urgencia. El médico le dio una noticia terrible, la superficie de su ojo se había desgarrado, por lo que el primer diagnóstico fue un desgarro corneal para el que simplemente debía esperar dos semanas para la recuperación completa de la córnea, tiempo en el que enfrentó dolor severo. Al indagar sobre las posibles causas, los médicos determinaron que lo más probable era que padeciera de "ojo seco", un problema ocular común.



Sin embargo, ese incidente fue solo el primero de muchos, pues Sarah detalló que cada tres meses volvía a sufrir desgarros corneales espontáneos que la dejaban incapacitada durante uno o dos días. Durante ese periodo de tiempo la mujer perdía la visión en el ojo afectado, lo que no le permitía desempeñar labores normales del día a día y, además, el dolor siempre era insoportable. "Hay tantos receptores de dolor en el ojo que preferiría pasar por un parto de nuevo antes que sufrir otro desgarro corneal", aseguró.



Los médicos entonces determinaron que esto no podía tratarse simplemente del padecimiento de "ojo seco" y, tras varios análisis, en 2022, cuando ya contaba cuatro desgarros en ambos ojos, un especialista le diagnosticó Disfunción de las Glándulas de Meibomio (DGM), una enfermedad crónica e incurable en la que las glándulas sebáceas ubicadas en los párpados se obstruyen por completo. Al no funcionar de manera correcta, estas glándulas dejan de secretar los aceites esenciales que forman la capa lipídica de las lágrimas, provocando una evaporación extremadamente rápida del agua lagrimal haciendo que el párpado se adhiera a la córnea durante el sueño y la desgarre al abrirse.

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Pero lo peor no fue el diagnóstico, sino la causa de esta enfermedad. Según le explicó el médico, esto era consecuencia directa de los 20 años en los que Sarah durmió con maquillaje en los ojos. Al no retirarse el maquillaje antes de acostarse, los residuos cosméticos se introdujeron progresivamente en las aberturas de las glándulas de Meibomio, según él médico todo ese tiempo el maquillaje y la suciedad se estuvo acumulando en el interior de sus ojos.

Sarah confesó que como siempre había tenido una piel envidiable y libre de brotes de acné, nunca sintió la necesidad de implementar una rutina de lavado nocturno. Hoy en día, ya no usa maquillaje en los ojos. "Es demasiado riesgoso usar sombras de ojos o rímel, incluso si me los lavara bien después", planteó.

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En la actualidad, para evitar más desgarros, la mujer de 41 años debe mantener una rutina diaria rigurosa y obligatoria con gotas oftalmológicas un mínimo de seis veces al día para mantener los ojos lubricados de forma artificial; limpiar sus ojos minuciosamente todas las mañanas y noches con productos especializados y aplicar calor sobre sus ojos diariamente para ablandar los aceites endurecidos que obstruyen sus glándulas de Meibomio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co