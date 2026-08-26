Estados Unidos pausa temporalmente citas para solicitar visa de inmigrante en todo el mundo

Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado. "Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios. "Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y "no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello".

Según el Departamento de Estado esta nueva formación a funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel "mundial", por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.



Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto. El material formativo fue puesto a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el supuesto riesgo que ve la Administración del presidente Donald Trump en que personas de estas naciones sean admitidos dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.



El Gobierno Trump anunció este martes que iba a revocar los visados B-1 y B-2 (de turismo y negocios) a miles de personas que recurrieron a ellos para posteriormente solicitar asilo en el país tras ingresar legalmente en el mismo.

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Del mismo modo, en su cruzada contra la inmigración, la Casa Blanca quiere elevar los requisitos para obtener el visado de trabajo H-1B y demandar que los empleadores que lo usen para atraer trabajo cualificado paguen más de 100.000 dólares al año para su renovación.

EFE