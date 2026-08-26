Las razones que expuso EE. UU. para quitarle la visa a la activista colombiana Viviana Marín

El Gobierno de Estados Unidos anunció que decidió revocarle la visa a Viviana Marín, una activista colombiana. No es el primer visado que el país le retira a un connacional. Lo mismo hizo con Beto Coral, que tras ser detenido por ICE fue deportado a Colombia poco antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio sobre la revocación de la visa de Marín lo hizo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., quien señaló que “poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido Presidente el pasado junio, ella exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomar las calles para hacer el país 'invivible' bajo el nuevo gobierno”.

Es de recordar que se hizo viral un video en el que Viviana Marín instaba a “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que sí, somos una plaga, y somos una plaga que le va a salir a la calle todos los días a decirles ‘ni mi3+6*, aquí estamos’, y no nos vamos a mover un solo paso, camaradas”.



De acuerdo con Landau, “si bien ciertamente (Marín) tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ha revocado su visa”.



Hace algunos meses, algunos usuarios en redes sociales habían compartido pantallazos y fotografías de la cuenta de Instagram de la joven en la que se mostraba “paseando” por Estados Unidos.



El caso de Beto Coral, que había pedido asilo en EE. UU.

El subsecretario se refirió a ese hecho en particular horas antes, y sostuvo que “la gente en EE. UU. y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas. El asilo no se supone que sea una laguna para eludir las leyes de inmigración; más bien, se supone que proporciona un refugio seguro estrecho para personas perseguidas por su ‘raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política’, pero “el sistema ha estado saturado durante mucho tiempo por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que toma años resolver si los solicitantes realmente tienen derecho al asilo” y “durante los cuales pueden típicamente trabajar, tener hijos y de otra manera echar raíces en nuestro país”.

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Señaló entonces a Beto Coral, quien, según él, “ha afirmado públicamente que solicitó asilo como víctima de la ‘guerra e impunidad’ en Colombia (aunque uno podría preguntarse qué tiene eso que ver con la persecución oficial por cuenta de su ‘raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política’)”. Landau agregó que durante el tiempo que Coral estuvo en EE. UU. “abogó por el entonces presidente de extrema izquierda de Colombia Gustavo Petro, se postuló sin éxito para un escaño en el Congreso de Colombia en una plataforma progubernamental, hizo comentarios difamatorios sobre un ex presidente colombiano que se vio forzado a retractar e intentó librar una guerra legal en nuestro sistema contra el entonces candidato a la Presidencia (ahora presidente) Abelardo de la Espriella”.

Además, “denunció la supuesta ‘persecución’ de los hispanos en EE. UU.; ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales, solicitantes de asilo o inmigrantes ilegales, afirmó, todos están siendo ‘cazados y encerrados en campos de concentración’ y ‘torturados y asesinados por el gobierno de los Estados Unidos’”, cuestionando que “mientras buscaba asilo EN nuestro país DESDE Colombia, estaba acusando a nuestro gobierno de meter gente en campos de concentración y haciendo lobby para el gobierno de extrema izquierda de Colombia”.

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Por eso, sostuvo, “no es de extrañar que el secretario Marco Rubio determinara que debería ser deportado de vuelta a Colombia, donde recibió un saludo de héroe en la pista de aterrizaje por parte del entonces Ministro de Relaciones Exteriores y se reunió con el entonces Presidente. Fiel a su estilo, ahora alega que fue ‘torturado’ mientras estaba detenido como ‘prisionero político’ en EE. UU. y, para rematar, cuestiona la legitimidad de las recientes elecciones colombianas donde el partido progubernamental perdió, llamando al candidato fallido Iván Cepeda ‘mi Presidente legítimo’”.

“Si esto no es un ejemplo perfecto de la disfunción y el abuso de nuestro sistema de asilo, no sé qué lo sea”, concluyó.

De manera paralela, Estados Unidos anunció que revocará decenas de miles de visas de turista porque los titulares habrían excedido su tiempo de permanencia en el país y luego pidieron asilo. Se habla de por lo menos 200 mil visados. Se prevé que esta medida se aplique a quienes consiguieron visas B1 y B2, las que corresponden a viajes de turismo y negocios, entre los años 2016 y 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite actualmente. "Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa. Este es un proceso continuo mientras defendemos la integridad de nuestras leyes de visas y asilo", explicó Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE