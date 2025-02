Los videos que grabaron los pasajeros del avión de Delta que se volcó en Toronto: "Está boca abajo"

Un avión de Delta Air Lines con 80 pasajeros se estrelló este lunes al aterrizar y luego quedó volcado en la pista del aeropuerto de Toronto, dejando a 15 personas heridas, tres de ellas en estado grave.

El vuelo CRJ900, de un avión Bombardier operado por Endeavor Air, estaba aterrizando en la ciudad más grande de Canadá procedente de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, cuando colisionó, reportó la aerolínea.

El Aeropuerto Internacional "Toronto Pearson está al tanto de un incidente durante el aterrizaje de un avión de Delta Air Lines procedente de Minneapolis. Equipos de emergencia están respondiendo. Todos los pasajeros y la tripulación están localizados", indicó el aeropuerto en X.

"Un niño fue trasladado al hospital con heridas graves. Un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 también resultaron heridos de gravedad", le declaró a la AFP un portavoz de la organización de asistencia médica Ornge, mientras socorristas llegaban al lugar.

Tres helicópteros y dos ambulancias de cuidados intensivos respondieron, añadió el portavoz.

Otras 12 personas sufrieron heridas "entre menores y moderadas" y fueron trasladadas a hospitales de la zona, dijo a la AFP Lawrence Saindon, de los Servicios Paramédicos de la Región de Peel, quien supervisa el rescate.

Una de las alas del avión quedó destrozada tras el accidente y parte de la cola trasera quedó cortada.

En una rueda de prensa en la noche de este lunes, las autoridades indicaron que la investigación está en marcha, pero que no querían especular sobre las causas del aparatoso e inusual accidente.

CBS mostró imágenes de personas saliendo con dificultad del avión, que terminó boca abajo, protegiéndose de las ráfagas de viento. Las imágenes emitidas por cadenas de televisión como la CNN o difundidas a través de redes sociales muestran la aeronave girada al revés en medio de la pista, rodeada de nieve.

NEW: New footage shows passengers walking on the ceiling to escape the Delta jet that crashed in Toronto, Canada."Don't take a video. Put that phone away," a flight attendant could be heard saying.Here is what we know so far: - 15 people including a child were injured, at… pic.twitter.com/7FHt16WP2Q

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 17, 2025