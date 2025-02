Avión privado de Vince Neil, cantante de Mötley Crüe, se accidentó: hay un muerto

Un nuevo accidente de avión se registró en las últimas horas del lunes 10 de febrero. Según reportaron las autoridades de Aeropuerto de Scottsdale en Arizona, Estados Unidos, un jet privado propiedad del cantante Vince Neil, de la banda de glam metal Mötley Crüe, colisionó contra otra aeronave cuando intentaba aterrizar en la pista.

¿Qué pasó con el avión de Vince Neil?

El jet privado Learjet 35A, registrado a nombre de la empresa privada de Vince Neil, aterrizaba en el aeropuerto de Arizona en horas de la tarde cuando se salió de la pista y se chocó contra otro jet privado estacionado en el terminal aéreo. La colisión contra el Gulfstream G200 dejó un muerto y tres heridos, según el primer reporte de las autoridades.

(Lea también: Nikki Sixx, de Mötley Crüe, víctima de acosadores que han "amenazado de muerte" a su esposa e hijos )

Según los primeros avances de la investigación que avanza por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) la aeronave del cantante perdió el control al tocar tierra. La principal hipótesis es que presentó una falla en el tren de aterrizaje principal izquierdo.

Publicidad

Video del momento en que avión de Vince Neil se estrella

El avión del cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, se estrella contra otro avión parqueado en el aeropuerto d Scottsdale, Arizona.



Una persona murió, hay 4 heridos. No se sabe si el cantante estaba abordo.pic.twitter.com/wMfim8LI9n — Ani Abello (@ANIABELLO_R) February 11, 2025

"Ha ocurrido un accidente en la llegada a la pista 21. El Departamento de Bomberos está en el lugar evaluando la situación. La pista del aeropuerto está actualmente cerrada", informó el aeropuerto en sus redes sociales.

Publicidad

Se conoció que en el avión de Neil, que despegó desde Austin, Texas, viajaban cuatro pasajeros pero no el cantante y que en el jet estacionado se encontraba una persona. El siniestro dejó un muerto, dos personas heridas trasladadas a centros médicos y una persona estable atendida en un hospital.

(Lea también: Los cuatro accidentes aéreos que han ocurrido en Estados Unidos durante 2025: más de 80 víctimas )

Vince Neil y Mötley Crüe se pronuncian ante accidente aéreo

Worrick Robinson, representante de Vince Neil, publicó un comunicado en el que indicó en primera medida que el cantante no se encontraba en su avión y que "los pensamientos y oraciones del señor Neil están con todos los involucrados, y está agradecido por la ayuda crucial de los equipos de emergencia".

Por su parte, en las redes oficiales de la banda de glam metal de los años 80 Mötley Crüe también se emitió un comunicado sobre lo sucedido. "Un avión privado propiedad de Vince Neil sufrió un accidente cerca de Scottsdale, AZ. El piloto murió trágicamente; el copiloto y los demás pasajeros fueron trasladados a hospitales locales. Vince no viajaba en el avión. La novia de Vince y su amiga sufrieron heridas, aunque no mortales. Aunque aún no se conocen todos los detalles, nuestros corazones están con las familias tanto del piloto que perdió la vida como de los pasajeros que sufrieron heridas".