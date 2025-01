Migración, Acuerdo de París y Marte: las 10 frases claves de Donald Trump en su discurso de posesión

Una vez llevada a cabo la ceremonia de investidura en la que se oficializó el inicio del mandato de Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos, el mandatario dio un discurso en el que habló sobre el panorama económico, social, migratorio e internacional que se avecina para los Estados Unidos con su nueva administración.

Tal como lo fue durante su campaña, el discurso del nuevo presidente estuvo marcado por afirmaciones retadoras y posturas controversiales que no solo involucraban las políticas de su país, sino que, nuevamente, metían en el debate la soberanía de países como Panamá o México. Entre las frases más relevantes durante su discurso, sobresalen 10.

1. "La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este lunes su discurso inaugural declarando que la "edad de oro" de EE.UU. comienza "ahora mismo" con su toma de posesión.

A manera de críticas con los gobiernos previos a su llegada, Trump se proclamó como el salvador del país para la estabilidad del territorio y de la región en general.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de investidura en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos - AFP

2. "Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos"

Trump le agradeció a Dios por haber salido con vida del atentado que sufrió durante uno de sus discursos previos a las elecciones presidenciales, asegurando que él fue quien lo salvó de morir y de regresar al poder.

"Hace solo unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, una bala de un asesino atravesó mi oreja, pero sentí entonces, y lo creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos", dijo el presidente.



3. "Vamos a retomar el canal de Panamá"

Nuevamente, el ahora presidente se refirió al canal de Panamá, dando a entender que su situación de "retomarlo" sigue vigente. Trump argumentó dicha decisión asegurando que en el tratado con el país centroamericano EE. UU. le cedió este pasaje a los panameños y no a los chinos, quienes, según él, se están adueñando de su tránsito.

Bajo la misma lógica, el presidente habló sobre "recuperar" este canal, pese a que el Gobierno de Panamá , en reiteradas ocasiones, ha reiterado su negativa de ceder ante lo que, asegura, ya les pertenece a los panameños.

El mandatario ha sido crítico con los cobros de este pasaje marítimo y llegó a hablar sobre una posible retoma del control del mismo. - AFP y archivo

4. "Cambiaremos el nombre del golfo de México al golfo de América"

Bajo la misma dinámica de hablar sobre territorios hispanohablantes, e incluso tomar decisiones que vulneran la soberanía de los mismos, Donald Trump volvió a tocar al golfo de México y aseguró que, durante su gobierno, cambiaría su nombre por el del "golfo de América", una afirmación que, desde su inicio, no le ha gustado mucho a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

"Dentro de poco tiempo vamos a cambiar el nombre del golfo de México al golfo de América y vamos a restaurar el nombre de un gran presidente: William mcKinley", dijo Trump.

La mandataria aseguró que el golfo recibió su nombre desde 1607 y, además, está reconocido internacionalmente.- Foto: fotocomposición con imágenes de archivo

5. "Solamente hay dos géneros: hombre y mujer"

En cuanto a sus políticas internas, Donald Trump se fue en contra de los derechos de algunas minorías en medio del auge del debate sobre el género en todas las partes del mundo. El presidente aseguró que será "política oficial" gubernamental establecer solo dos géneros.

"Desde hoy, de aquí en adelante será la política oficial del gobierno estadounidense que solamente hay dos géneros: hombre y mujer", afirmó el norteamericano.

Donald Trump juramenta como nuevo presidente de Estados Unidos. SAUL LOEB/AFP

6. "Vamos a construir las fuerzas armadas más fuertes que el mundo haya visto"

El nuevo gobernante también se refirió a las fuerzas militares de su país y dijo que, tal como pasó en 2017, las consolidará como las "más fuertes que el mundo haya visto". Adicionalmente, el mandatario habló sobre el papel que desempeñará su nación para ganar guerras, acabarlas o no interferir en ellas.

"Justo como en 2017, vamos a construir las fuerzas armadas más fuertes que el mundo haya visto. Vamos a medir el éxito no solamente en las batallas que ganamos, sino también en las guerras que acabamos y las guerras en las que nunca nos metemos", dijo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - AFP

7. Sobre su "retiro" del Acuerdo de París

El magnate y ahora mandatario también anunció este lunes que retirará nuevamente a su país del Acuerdo Climático de París, del cual ya se había salido durante su primer mandato (2016-2021), y al que el ahora expresidente Joe Biden reincorporó en 2021.

En su declaración, Trump también prometió impulsar la producción de petróleo en EE.UU. y eliminar los subsidios creados por Biden para la compra de vehículos eléctricos.

8. Trump dice que EEUU "plantará la bandera" de EEUU en Marte

Los esfuerzos por avanzar en el conocimiento y el alcance espacial también sonaron en esta nueva posesión. Trump, incluso, habló sobre sus intenciones de llegar a marte con naves tripuladas.

"Haremos este proceso de conquistar el cosmos enviando a nuestros americanos para que planten la bandera de Estados Unidos en Marte. En este momento nuestra nación es más ambiciosa. No hay nada que no podamos hacer y no hay sueño que no se pueda alcanzar", dijo Trump.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llega a los servicios en la Iglesia de St. John's - AFP

9. "El declive de Estados Unidos ha terminado"

Entre sus primeros comentarios, el mandatario habló sobre un declive por el que pasaba el país y que, con su llegada, llegaría a su fin.

"A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado", dijo durante su discurso de investidura, agradeciendo, así mismo, a los empresarios que le apoyaron.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, junto al presidente electo Donald Trump y su esposa, Melania Trump - AFP

10. Trump declarará "emergencia nacional" en fronteras estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su primera medida será declarar una "emergencia nacional" en la frontera sur y que declarará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Lo anterior se lleva a cabo en medio de la deportaciones masivas que, en su momento, prometió el nuevo mandatario de los Estados Unidos.

La frontera se ha convertido en uno de los principales centros del debate sobre la nueva administración Trump. - BRANDON BELL/Getty Images via AFP