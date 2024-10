Niña casi pierde la pierna tras ser mordida por una serpiente: creían que era un esguince

Una pequeña de Gilbert, Estados Unidos, casi pierde una de sus extremidades tras no haber notado que una peligrosa serpiente venenosa le había mordido el tobillo durante una caminata por un parque local.

>>> Puede interesarle: Hombre encontró a una serpiente venenosa en su lavadora: casi lo muerde

Fue mordida por una serpiente cascabel

Allie Brasfield y su familia vivieron aterradores momentos tras empezar a notar que, luego de una caída durante una caminata por el Parque Regional Gilbert, el tobillo de la joven se mostraba magullado.

"No hubo heridas punzantes, nadie vio una serpiente, nadie escuchó un traqueteo. No me dolió de inmediato", comentó la pequeña de 7 años a 12News.

Publicidad

Sus padres decidieron llevarla a un hospital, donde les dijeron que podría tratarse de un esguince, por lo cual la mandaron a reposar en casa. Sin embargo, al llegar a su hogar, comenzaron a notar que el tobillo se mostraba cada vez más oscuro y que otras partes de su pierna estaban afectadas.

“Fue muy impactante”, expresó la estudiante de segundo grado, quien tuvo que volver a la clínica.

Publicidad

Pese a que le realizaron varios exámenes y radiografías, los médicos no podían dar con la causa de su padecimiento. Un informe toxicológico realizado en el Hospital Infantil de Phoenix develó que tenía veneno de serpiente cascabel corriendo por su torrente sanguíneo.

Tras conocer su diagnóstico, más de 30 horas después de haber sido mordida por la serpiente, el personal de salud trasladó a Allie al quirófano para realizarle una cirugía de emergencia, en la cual recibió varias transfusiones de sangre y 40 frascos de antiveneno.

La pequeña ha respondido bien al tratamiento y se encuentra en casa descansando. Deberá someterse a una nueva cirugía y fisioterapia para poder recuperar la movilidad completa de su extremidad.

“Fue mucho más aterrador saber cuál era la realidad”, comentó la familia, quien ahora está preocupada porque su seguro no cubre el antiveneno, los cuales podrían costar un total de 400 mil dólares.

Publicidad

>>> Le recomendamos: Mujer fue atacada por serpiente mientras lavaba platos: el animal la atrapó durante horas

¿Qué se debe hacer en caso de una mordedura de serpiente?

Aunque no todas las serpientes son venenosas, mordedoras de especímenes como la cascabel, la coral, la mocasín de agua y la cabeza de cobre pueden ser mortales quien es mordido.

Publicidad

De acuerdo con la Mayo Clinic, si sospecha que de mordido por una serpiente, comuníquese de inmediato con los servicios de emergencia o acérquese a urgencias.

Mientras se espera la ayuda médica: