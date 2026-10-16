“No es un carro volador”: José Clopatofsky sobre el nuevo vehículo de Tesla

La presentación del prototipo Tesla Roadster volvió a poner a Elon Musk y su apuesta por la innovación en el centro de la conversación sobre el futuro de los automóviles. El vehículo llamó la atención por las maniobras en el aire que mostró la marca y por su impresionante aceleración, anunciada de 0 a 100 kilómetros por hora en 0,81 segundos.

La propuesta incluye tecnología relacionada con SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk. Entre los sistemas presentados están diez propulsores de gas a presión y ventiladores de succión ubicados en la parte inferior del vehículo, recursos que permitirían realizar movimientos poco comunes para un automóvil.

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Sin embargo, las demostraciones también despertaron preguntas sobre su funcionamiento y sus posibilidades de llegar a las calles. En entrevista con Noticias Caracol, José Clopatofsky, director de la Revista Motor, analizó la propuesta y expresó sus dudas sobre el alcance de la tecnología. “Es una mezcla de sus conocimientos y una mezcla de todas sus fantasías”, afirmó el especialista.



Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

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¿El Tesla Roadster es realmente un carro volador?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la presentación fueron las piruetas que el prototipo puede realizar en el aire.

Para Clopatofsky, sin embargo, estas maniobras no significan necesariamente que se trate de un carro volador. “Lo que muestra Musk es algo acrobático”, explicó durante la entrevista. El periodista señaló que dar una vuelta en el aire no es lo mismo que volar de manera sostenida, como lo hace una aeronave.

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“No es un carro volador, es un carro que lo botan, da una vuelta y se cae”, dijo. El director de Revista Motor también explicó que un vehículo diseñado para volar necesita condiciones diferentes a las de un automóvil convencional. “Si es un carro volador debe tener alas y se necesita una pista para coger velocidad y poderse elevar”, precisó.



¿Podrá el Tesla Roadster circular por las calles?

Más allá de las maniobras, uno de los principales interrogantes es si el vehículo podría utilizarse en las vías de una ciudad, donde comparte espacio con automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

Aunque Tesla anunció planes para iniciar la producción en serie en 2028, todavía existen dudas sobre la viabilidad de algunas de las funciones presentadas y sobre las condiciones necesarias para utilizarlas de manera segura.

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Al preguntarle si veía posible que este automóvil circulara en medio del tráfico cotidiano, Clopatofsky fue contundente: “No veo viable que ande por las calles”. Según el especialista, el uso de propulsores que expulsan aire a presión podría generar dificultades en espacios compartidos con otros vehículos y peatones.

Por eso, considera que, al menos por ahora, su uso tendría más sentido en exhibiciones o demostraciones controladas. “Las turbinas, el aire, no lo hace compatible con el tráfico”, señaló.

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Clopatofsky no descartó que este tipo de tecnología pueda tener aplicaciones en el futuro. “Es un aparato volador que puede funcionar en el futuro pero no en este momento”, afirmó.

También advirtió que, si estos vehículos llegan a utilizarse de forma habitual, será necesario establecer reglas claras para controlar su operación. Entre los retos estaría definir cómo compartirían el espacio aéreo con drones y otras aeronaves, así como las condiciones de seguridad para su funcionamiento a baja altura.



Carros eléctricos: el reto va más allá de cambiar el motor

La conversación sobre el Tesla Roadster también abre un debate sobre el futuro de la movilidad eléctrica. La transformación de la industria automotriz no depende únicamente de fabricar vehículos diferentes, sino también de contar con la infraestructura necesaria para utilizarlos.

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Durante la entrevista con Noticias Caracol, Clopatofsky explicó que el cambio principal está en la fuente de energía que mueve al automóvil. “El vehículo como tal es el mismo, cambia la fuente energética”, señaló.

Sin embargo, la expansión de los carros eléctricos exige inversiones en estaciones de carga y redes eléctricas capaces de atender una mayor demanda. Estas condiciones pueden convertirse en obstáculos para países y regiones que todavía no cuentan con la infraestructura necesaria.

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Sobre este punto, el director de Revista Motor advirtió que “no todos los países tienen para sostener carros eléctricos”. El precio de los vehículos, la disponibilidad de puntos de carga y la capacidad de las redes eléctricas son factores que influyen en su adopción.



¿Por qué crece la presencia de carros chinos en Colombia?

El mercado colombiano también está viviendo cambios con la llegada de más marcas internacionales, especialmente fabricantes chinos que ofrecen modelos eléctricos e híbridos.

Para Clopatofsky, parte del atractivo de estos vehículos está relacionado con los costos y los beneficios que pueden tener para los conductores. En su análisis, destacó el papel de los impuestos y las restricciones de circulación en ciudades como Bogotá.

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“El boom de los carros chinos es principalmente porque no pagan impuestos, además, en Colombia al tener restricciones de pico y placa y demás, estos carros al ser híbridos les permite que se adquieran con el fin de poder tener la manera de andar con ellos sin restricciones”, explicó en Noticias Caracol.

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