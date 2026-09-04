Nueva York restringe la inteligencia artificial en escuelas públicas: ¿cómo funciona la medida?

Nueva York anunció nuevas restricciones para el uso de inteligencia artificial generativa dentro de sus escuelas públicas, una medida que impedirá que los estudiantes desde el nivel preescolar hasta octavo grado utilicen este tipo de tecnología durante un periodo inicial de un año. La decisión fue presentada el miércoles 2 de septiembre por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al secretario de Educación de la ciudad, Kamar Samuels.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es establecer límites al uso de estas herramientas mientras se estudia su impacto en el aprendizaje y se definen criterios para su utilización en los próximos años. La medida tendrá efecto sobre cerca de 600.000 estudiantes, lo que representa aproximadamente dos tercios de la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad. Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental.



¿Qué estudiantes no podrán utilizar inteligencia artificial en Nueva York?

La restricción abarcará a los estudiantes desde los programas de educación para niños de dos años hasta octavo grado. Esto significa que los alumnos de los primeros niveles de formación y de la educación básica no podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de los entornos escolares autorizados. "La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así", dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

"Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles", agregó. Como parte de la implementación, el Departamento de Educación de Nueva York también retirará o desactivará las funciones de inteligencia artificial incorporadas en más de 38 programas que habían sido aprobados previamente para utilizarse en las escuelas.



La restricción no significa que la inteligencia artificial vaya a desaparecer completamente del sistema educativo de la ciudad. Los estudiantes de bachillerato tendrán acceso a un grupo limitado de herramientas que hayan sido evaluadas y autorizadas por el distrito. A los docentes se les permitirá utilizar IA para la preparación de las clases y para redactar mensajes.



Nueva York también limitará el tiempo frente a pantallas

La nueva política educativa no se concentra únicamente en la inteligencia artificial. El distrito escolar también establecerá límites al tiempo que los estudiantes pueden pasar frente a pantallas de manera individual, de acuerdo con el grado que cursen. La normativa contempla excepciones para estudiantes con discapacidades y para quienes están aprendiendo inglés, con el propósito de evitar que las restricciones interfieran con herramientas tecnológicas necesarias para sus procesos educativos.



Aunque los estudiantes de bachillerato podrán acceder a algunas herramientas de IA previamente aprobadas, la política establece restricciones para servicios como ChatGPT y Claude. Los llamados chatbots complementarios y otras plataformas similares quedarán bloqueados en las redes y dispositivos escolares, independientemente del grado académico. La ciudad de Nueva York conforma el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con una matrícula de más de 900.000 alumnos en el ciclo lectivo 2024–2025.

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Como parte de la nueva estrategia se creará una Coalición de Tecnología en las Escuelas. Este grupo estará integrado por educadores, padres de familia, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. La coalición tendrá entre sus responsabilidades analizar los efectos de la moratoria durante el próximo año y presentar recomendaciones sobre las políticas que deberían aplicarse en los siguientes periodos escolares. Sin embargo, uno de los principales desafíos reconocidos por las autoridades es el uso de inteligencia artificial fuera de los colegios.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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