Venezuela dice que "no es suficiente" la flexibilización de sanciones y pide “el cese completo”

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, aseguró que "no es suficiente" la flexibilización de sanciones que ha habido tras la captura de Nicolás Maduro y como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, por lo que pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero. "Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas, pero no es suficiente", dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Lea también: ¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Esto dijeron Delcy Rodríguez y Donald Trump al respecto)

Desde la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización. Washington ha flexibilizado su esquema de sanciones a los sectores de petróleo, minería y al sistema financiero público. Henao aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguirá "pidiendo el cese completo de las sanciones" con el fin de garantizar que el país sea una "potencia energética". A su juicio, el país suramericano "juega un papel fundamental" en el equilibrio energético mundial, por lo que considera "imposible sacar a Venezuela de esa ecuación". Añadió que "nosotros somos justamente garantía de ese equilibrio energético y un suplidor que está allí, a la mano, es un suplidor confiable y que, definitivamente, pone esos recursos a disposición del mundo para poder (...) atender toda la demanda".

La ministra, además, calificó de "hito histórico" la firma de acuerdos petroleros con empresas como la estadounidense Chevron que permitirán la adhesión de los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2 a Petroindependencia, constituida entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, para la expansión de sus operaciones. "Ya empezamos a ver la movilización de los primeros equipos de taladros hacia esas zonas para ese desarrollo", anunció Henao, quien señaló que se proyecta que la producción de las empresas con participación de Chevron pase de unos 270.000 barriles por día (bpd) en los que está actualmente a más de 300.000 este mismo año. Además, estima que posteriormente esté "sobre los 700.000 barriles" diarios.



Estos acuerdos fueron firmados en Caracas junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que visitó la capital venezolana menos de una semana después de que el mandatario de EE. UU., Donald Trump, y Rodríguez anunciaran el gran acuerdo bilateral. Este convenio permitirá el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que tiene Venezuela en reserva, la mayor del mundo.



“Venezuela conserva la soberanía sobre sus recursos”

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", señaló Delcy Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) recientemente. Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. "En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", indicó.



Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco -una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela. Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo. "Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo "cada parte aporta aquello que puede hacer mejor". (Lea también: Lo que gana y lo que pierde Venezuela con acuerdo petrolero de EE. UU.)

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La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para "adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones". En ese contexto, afirmó que los venezolanos "tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores".

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL