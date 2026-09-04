Video del momento de la captura de los señalados asesinos de Jonathan Meléndez y su familia

Aparecen nuevas aristas en el caso del músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y quien fue asesinado junto a dos miembros de su familia, incluida su hija, una niña de 3 años, y su esposa; además de la trabajadora doméstica de su casa y el perro. El secretario de Seguridad de México aseguró que previo al homicidio múltiple hubo exigencias económicas y amenazas. Los dos detenidos por el atroz crimen, Diego Sebastián Rosen y Gerardo Cisneros, fueron enviados a una cárcel. Mientras tanto, familiares y allegados despidieron en un funeral privado a la familia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reconoció que entre Jonathan Meléndez y el presunto autor del multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en el Estado de México existía una relación previa que describió como de carácter comercial. “Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial realizada este viernes en Zacatecas.



El funcionario señaló además que, antes de los hechos, Meléndez habría sido víctima de exigencias económicas y amenazas por parte del presunto responsable. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo.

García Harfuch indicó que desconoce el monto del dinero que habría sido reclamado y explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó mantener reservados algunos detalles de la investigación hasta la celebración de la primera audiencia judicial, con el fin de no comprometer el proceso. Asimismo, informó que las autoridades federales establecieron comunicación con el fiscal estatal, José Luis Cervantes, y con el secretario de Seguridad del Estado de México, Pablo Vázquez. También destacó que los sospechosos fueron detenidos en menos de 12 horas tras el crimen.



Fiscalía de México investiga si hay más involucrados en crimen de Jonathan Meléndez

De acuerdo con el secretario, el principal implicado en el caso ya se encuentra bajo custodia, mientras que otra persona habría participado en los hechos. No obstante, precisó que la Fiscalía continúa explorando distintas líneas de investigación para determinar si hubo más involucrados.



‼️INGRESAN AL RECLUSORIO DE #BARRIENTOS A MULTIHOMICIDAS DE #ATIZAPAN #EDOMEX‼️



🚨Minitos antes de las 10:00 am, personal de la @FiscaliaEdomex y , @SSPCMexico ingresaron al penal de Barrientos en #Tlalnepantla #Edomex a Diego “N” y Gabriel “N” investigados por el homicidio… pic.twitter.com/vbY0LIGxHf — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 4, 2026

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Respecto a los antecedentes del principal sospechoso, García Harfuch señaló que existirían registros previos, aunque aclaró que corresponde a la Fiscalía proporcionar información detallada al respecto. El multihomicidio se registró el 1 de septiembre en un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, municipio situado en la zona metropolitana de Ciudad de México.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa, quien se encontraba embarazada; su hija de tres años, y una trabajadora del hogar. En el lugar también se encontraba uno de sus hijos, de seis años, quien fue encontrado con vida.

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Por estos hechos fueron capturados Diego Sebastián Rosen, identificado por la Fiscalía como socio del músico y presunto responsable del crimen, y Gerardo Cisneros, señalado por su probable participación.

Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado de México lidera la atención a los familiares de las víctimas a través de la comisión estatal de víctimas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. “Hay el acercamiento con la familia y se va a continuar en el diálogo para dar todo el apoyo que se requiere”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria añadió que el Gobierno federal mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales y reiteró su disposición para intervenir en caso de ser necesario, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el jueves ofreció respaldo federal a las víctimas y sus familiares.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE