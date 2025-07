Pensó que se estaba "emborrachando muy rápido", pero resultó ser cáncer

Simon Bowler, un profesor de tenis británico de 50 años, notó un cambio que en principio le pareció irrelevante: se sentía mareado tras consumir apenas una copa de vino. Y es que Bowler estaba acostumbrado a beber de más sin inconvenientes, por lo que este efecto inesperado le generó inquietud. Fue cuando, a la semana, un bulto apareció en su cuello.

Bowler le contó al diario Daily Mail que ante estos inusuales síntomas, decidió consultar al médico, quien lo examinó y concluyó que se trataba de un quiste sin mayor importancia. Su malestar continuó: además del mareo, comenzó a experimentar confusión mental y visión borrosa, especialmente en las noches.



Descubrió que tenía cáncer por extraños síntomas

Ante la persistencia de los síntomas, regresó al consultorio e insistió en que algo no estaba bien y logró que lo remitieran para estudios adicionales. Le realizaron una ecografía, seguida de una biopsia, cuyos resultados cambiaron todo: el supuesto quiste era, en realidad, un melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel. En febrero de 2024, el hombre fue sometido a una cirugía para extirpar el tumor del cuello, así como una masa secundaria cercana.

Tras la operación, inició un tratamiento de inmunoterapia que se extendería durante un año. También empezó a realizarse controles médicos periódicos mediante tomografías y resonancias magnéticas. Sin embargo, su recuperación fue interrumpida por nuevos síntomas: al cabo de nueve meses, los episodios de visión borrosa y la sensación de desorientación reaparecieron. Le realizaron nuevas pruebas, que revelaron que el cáncer había alcanzado su cerebro. El melanoma se había diseminado, una situación que, según le explicaron los especialistas, puede suceder incluso después de una cirugía exitosa.



El hombre se sometió a múltiples cirugías

A raíz de esa metástasis, Bowler se sometió a un tratamiento de radioterapia dirigido, con el objetivo de atacar el tumor cerebral. Luego retomó el esquema de inmunoterapia, pero su cuerpo reaccionó de manera adversa. En marzo de 2025, apenas recibió una nueva dosis, desarrolló una complicación gastrointestinal severa que lo obligó a ser hospitalizado durante diez días.

Durante su estancia hospitalaria, también sufrió una reacción fuerte a los esteroides administrados para mitigar los efectos secundarios del tratamiento. Esta combinación de medicamentos terminó por causarle daño en el sistema nervioso periférico, lo que redujo significativamente su movilidad. "La sensación era como si me hubiese atropellado un camión”, dijo al diario. "No podía mover bien las piernas y apenas podía agarrar una raqueta con la mano derecha, algo que siempre fue parte de mi día a día".

Además, confesó que al regresar a casa tras el alta médica pasó varios días llorando, pues la enfermedad no solo había alterado su salud, también su sentido de identidad: "Sentí que perdí todo lo que me hacía sentir como yo", expresó. En la actualidad, Simon hizo una pausa en su tratamiento mientras se reúne con su equipo oncológico para evaluar las siguientes fases. Los médicos le han indicado que, en casos como el suyo, la mitad de los pacientes con melanoma metastásico no sobrevive más de cinco años desde el diagnóstico.

Desde mayo, lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, donde ha recibido apoyo de su entorno y de personas anónimas. El dinero recolectado se destina tanto a cubrir gastos personales como a impulsar un proyecto personal: un emprendimiento de venta de accesorios de tenis, con el que espera generar ingresos propios y donar parte a organizaciones benéficas dedicadas al cáncer y la salud mental. Bowler asegura que su propósito ahora es transmitir lo aprendido a través de su experiencia: "Quiero volver a ayudar a otros, asesorar a jóvenes tenistas, mostrar lo que significa resistir", concluyó.

El melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel, es causado por la exposición prolongada a los rayos UV, tanto del sol como de las camas de bronceado. Aunque representa apenas un pequeño porcentaje de los cánceres cutáneos, es responsable de la mayoría de las muertes por este tipo de enfermedad. Pese a la creencia generalizada de que el melanoma solo aparece en zonas visibles de la piel, también puede desarrollarse en regiones menos evidentes, como el cuero cabelludo, las uñas, la boca, las plantas de los pies o las palmas de las manos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co