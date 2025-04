¿Qué se sabe del atropello masivo en Vancouver, Canadá?: elevan el número de víctimas a 11

La Policía canadiense elevó a 11 el número de muertos causados por un individuo que en la noche del sábado atropelló a decenas de personas que asistían a un festival callejero en la ciudad de Vancouver, en la costa del Pacífico de Canadá, y señaló que el presunto autor es un hombre que sufre problemas mentales. El jefe provisional de Policía de Vancouver, Steve Rai, añadió en una rueda de prensa que el número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas porque el ataque, que dijo que no es un acto terrorista, causó decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad.

"Es el día más tenebroso de la historia de nuestra ciudad , cuando miles de integrantes de la comunidad filipina de Vancouver se reunían para una importante celebración cultural. Una sola persona ha hecho pedazos nuestro sentido colectivo de seguridad", declaró Rai. El responsable policial confirmó que el presunto autor de la masacre, que fue detenido inmediatamente después del atropello en el lugar del incidente, es un individuo que era "conocido" por la Policía y que sufre de problemas mentales.

"Puedo decir que la persona en custodia tiene un significante historial de interacciones con la Policía y profesionales relacionados con la salud mental. No puedo identificar públicamente a la persona que tenemos en custodia porque los cargos todavía no han sido presentados", declaró. Rai explicó que la Policía considera que no fue un acto terrorista porque "no hay indicios que este individuo tuviese ideas religiosas o políticas" y por el historial del individuo.

Las autoridades no han informado de las identidades o edades de las víctimas mortales . Pero Rai, visiblemente afectado, sí indicó que hay hombres, mujeres y jóvenes. Presionado si entre los muertos hay niños, dado que el festival era un evento familiar de la comunidad filipino-canadiense, el jefe de la Policía se limitó a decir consternado "había gente joven". El relato policial señala que el incidente se inició a las 20:14 hora local del sábado en una concurrida calle de la ciudad en los momentos finales del festival callejero de la comunidad filipina-canadiense denominado Lapu Lapu cuando todavía había decenas de miles de personas.

El conductor del vehículo, una todoterreno SUV negra de la marca Audi, entró en un área cerrada en la que había una multitud de personas y aceleró arrasando a los transeúntes. "Creemos que decenas han resultado heridos, algunos de gravedad, y el número de muertos podría aumentar en los próximos días o semanas. Los heridos más críticos fueron transportados a nueve hospitales en el área de Vancouver", dijo Rai.

Vancouver mantiene su popular carrera Sun Run de hoy pese al atropello

La ciudad no va a cancelar la popular carrera conocida como Sun Run, que tiene lugar este domingo, pese al atropello múltiple de anoche que ha dejado 11 muertos y una gran cantidad de heridos. Sun Run Vancouver, un evento fundado en 1985, se ha convertido en uno de los acontecimientos más populares de la ciudad, y en los últimos años ha atraído a una media de 40.000 corredores.

Consiste en una carrera de 10 kilómetros alrededor de la ciudad que pude hacerse corriendo, caminando, individualmente o en equipos; también hay una versión reducida de 2,5 kilómetros. Al transcurrir por el centro de esta ciudad a orillas del Pacífico, la tercera más poblada de Canadá , la carrera obliga a cerrar numerosas calles y cambia por completo la fisonomía de la ciudad durante esta jornada. El atropello de ayer, que según la policía local no tiene carácter terrorista, es uno de los incidentes con víctimas mortales más graves que se recuerdan en esta ciudad en su historia reciente.

