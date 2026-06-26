Reportan terremoto de 5,0 en Boca de Yuma, República Dominicana: se sintió en varias provincias

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el evento sísmico ocurrió a las 12:06 del mediodía, hora local (16:06 UTC), con epicentro ubicado aproximadamente a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, República Dominicana. De acuerdo con la información oficial, el sismo tuvo una profundidad de 71 kilómetros.

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El temblor fue percibido en diferentes localidades del este, sur y parte del centro del país. Habitantes de Boca de Yuma, San Rafael del Yuma, La Romana, Higüey, Punta Cana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo informaron haber sentido una vibración que, en la mayoría de los casos, duró apenas unos segundos.

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¿Qué se sabe del terremoto ocurrido en República Dominicana?

Los reportes recopilados por Volcano Discovery muestran que la intensidad percibida alcanzó principalmente el nivel III de la Escala de Mercalli Modificada, correspondiente a un temblor débil, aunque en algunos puntos cercanos al área de mayor percepción se registraron informes de intensidad IV, considerada como un movimiento ligero.



Durante los primeros minutos posteriores al evento, más de un centenar de personas enviaron reportes indicando que sintieron el sismo. La mayoría de esos testimonios procedían de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Cristóbal y otras localidades ubicadas a más de 150 kilómetros del epicentro, lo que evidencia el amplio alcance de la percepción del movimiento. Hasta la actualización más reciente no se habían registrado réplicas asociadas a este evento ni riesgos de tsunami.

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El evento sísmico en República Dominicana se suma a una secuencia de actividad reciente en distintas partes del mundo, donde en los últimos días se han registrado movimientos importantes en Asia y Sudamérica. En Filipinas se había reportado recientemente un terremoto de 6,5 que activó los protocolos de monitoreo sísmico en varias zonas del archipiélago, debido a su ubicación en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una de las áreas con mayor actividad tectónica del planeta.

Por otro lado, en Venezuela también se registraron dos terremotos de 7,2 y 7,5 en un intervalo corto de tiempo. La emergencia deja hasta ahora 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mientras tanto, países de todo el mundo llegan a territorio venezolano con medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos, incluyendo Colombia, que envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados que la búsqueda de sobrevivientes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co