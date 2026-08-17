Esto reveló la autopsia de Hayden Panettiere tras su inesperada muerte a los 36 años

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación en Carolina del Sur. La actriz, conocida principalmente por sus trabajos en 'Heroes', 'Nashville' y la franquicia 'Scream', falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años, después de que los servicios de emergencia acudieran a una residencia de Greenville por un reporte de una mujer inconsciente. Un día después de su fallecimiento, la Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que ya había realizado la autopsia. Sin embargo, el procedimiento no permitió determinar todavía la causa de la muerte.

En los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre diferentes aspectos de su vida personal. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, abordó experiencias relacionadas con su infancia como actriz, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años. Posteriormente, Hayden habló sobre el impacto que tuvo esa pérdida en su vida y sobre los sentimientos que experimentó después de su fallecimiento. La actriz también era madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición conocida fue en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue fotografiada acompañada por una amiga.



Autopsia de Hayden Panettiere revela que no se encontraron "signos de traumatismo"

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta. El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'. Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical ‘Nashville’, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También protagonizó 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen' ('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream IV'. Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle'.



La última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte fue concedida a la publicación para padres Dear Momé. En esa conversación, la actriz habló sobre su proceso personal y la manera en que enfrentaba su presente. "Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Estoy trabajando en ello y estoy haciendo lo mejor que puedo", afirmó Panettiere. La declaración refleja una etapa en la que la actriz había decidido hablar públicamente sobre algunas de las experiencias que marcaron su vida. En 2022, durante una entrevista con PEOPLE, había contado por primera vez sobre su adicción a los opioides y al alcohol, además de referirse a la depresión posparto. "Me esforcé mucho en mi desarrollo personal y tuve que estar dispuesta a ser increíblemente honesta".



Panettiere tenía una hija llamada Kaya

Uno de los temas que Panettiere abordó públicamente en los últimos meses fue su relación con su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. En mayo de 2026, durante una entrevista en el podcast On Purpose de Jay Shetty, la actriz respondió a las afirmaciones de que había "entregado" a su hija después de ceder la custodia a Klitschko en 2018. "Me parte el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hijo sin más y estaría bien con eso. Nada más lejos de la realidad", afirmó. Panettiere explicó que atravesaba problemas de salud mental y abuso de sustancias cuando tomó aquella decisión. Según sus declaraciones, consideró que lo mejor para Kaya era permanecer en Europa mientras ella recibía tratamiento. "Fue increíblemente difícil. El hecho de que mi hijo no fuera a estar conmigo todo el día, todos los días... es indescriptible", manifestó.



"Nos dijeron que ella y su novio intermitente, Brian Hickerson, volaron de Los Ángeles al sur el sábado. Las fuentes nos informaron que la familia de Brian está al tanto", informó la cadena TMZ sobre la muerte de la recordada actriz. Además, agregaron que el padre de la mujer, Skip Panettiere, confirmó el fallecimiento mediante un comunicado enviado a ABC News. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla". Además, pidió privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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