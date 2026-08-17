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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump lanza dura advertencia a Omán si interfiere en el diálogo con Irán

Donald Trump lanza dura advertencia a Omán si interfiere en el diálogo con Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó este lunes una nueva advertencia de Donald Trump, esta vez dirigida contra Omán. El mandatario aseguró que ordenaría bombardear el país árabe “sin piedad” si considera que interfiere en el diálogo con Teherán.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Donald Trump
Donald Trump
Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

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"Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad", aseguró abiertamente Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

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Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estatégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EE.UU. controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar, sin embargo, Teherán sigue manteniendo el estrecho cerrado.

En la misma entrevista concedida a Fox News, Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán insiste en negar.

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A su vez, el republicano dijo en la entrevista que el Gobierno de los ayatolás debería "izar la bandera blanca" de la rendición.

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El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras justo el día en que expira el plazo contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.

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Washington y Teherán se habían dado ese plazo de dos meses para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza, aunque el diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse.

Poco antes de hablar con Fox News, Trump reiteró en un mensaje en su red social, Truth Social, que Irán no puede tener un arma nuclear: "El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear".

Su mensaje coincide técnicamente con la expiración de un alto el fuego que ambas partes firmaron y en el que se daban 60 días para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza.

AGENCIA EFE

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