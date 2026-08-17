Shakira pide apoyo internacional para reconstruir el Chocó tras terremoto: "Una deuda histórica"

Shakira llegó este lunes a Quibdó acompañada por el filántropo estadounidense Howard Buffett para conocer de cerca la situación que atraviesa el departamento después del terremoto del pasado 10 de agosto. Durante su recorrido por algunas de las zonas afectadas, la artista puso el foco en uno de los problemas que más le preocupa: el impacto de la emergencia sobre la educación de los niños y jóvenes. En una intervención ante medios de comunicación, Shakira habló sobre las familias que perdieron sus viviendas, los estudiantes que no pueden regresar a las aulas y las instituciones educativas que resultaron destruidas o afectadas. "Estamos viviendo el dolor que sienten los chocuanos, el dolor de todas las personas damnificadas, el dolor de todos los padres que han perdido a sus hijos. Realmente no hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viendo, para tanto dolor, para reparar el dolor", expresó.

La cantante sostuvo que, ante una emergencia de esta magnitud, es necesario pasar de la solidaridad inicial a compromisos concretos que permitan recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. "Pero lo que sí sé que hay es un compromiso: un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio”, afirmó. Shakira insistió en que la atención a la emergencia no debería limitarse a los primeros días posteriores al desastre. Para la artista, la reconstrucción debe mantenerse como una prioridad cuando disminuya la atención pública sobre la tragedia. "El compromiso es no soltarles la mano a los chocuanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal; hasta que cada niño pueda volver a la escuela, pueda volver a su vida, a sus amigos", dijo.



Shakira pide apoyo a Canadá, Japón y Reino Unido

Uno de los anuncios realizados durante la visita fue la destinación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción de instituciones educativas destruidas por el terremoto. Shakira explicó que Global Citizen aportará 500.000 dólares y que Live Nation, empresa con la que mantiene una relación profesional, entregará otros 500.000 dólares. Los recursos serán canalizados hacia las labores de recuperación de las escuelas afectadas. "Entonces, ya hemos podido recoger este fin de semana un millón de dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas destruidas", explicó. La cantante también señaló que la reconstrucción del departamento requiere la participación de diferentes sectores. Por esa razón, aprovechó su visita para pedir apoyo a gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales, empresas y fundaciones. "Llega un momento también en que el Chocó se tiene que reconstruir", afirmó.

La cantante mencionó a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido como posibles aliados para acompañar la recuperación del departamento y del país después de la emergencia. "Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para conseguir compromisos tanto del sector privado como de fundaciones como la de Howard Buffett y de los gobiernos", señaló. "Uno de los motivos por los que he querido venir hoy también es para hacer ese llamado a los gobiernos: al Gobierno de Canadá, al Gobierno de Japón, al Gobierno del Reino Unido, para que nos acompañen en la reconstrucción de nuestro país". "El Chocó ha sido un sitio abandonado por muchísimos años y eso no va a pasar ahora. No debemos permitir que eso suceda otra vez”, sostuvo. La artista habló de "una deuda histórica" con el departamento y consideró que la emergencia también puede convertirse en una oportunidad para avanzar.



Howard Buffett apoyará la construcción de 10 escuelas

Durante la visita, Shakira presentó además a Howard Buffett como uno de los aliados que participará en el proceso de reconstrucción. La cantante explicó que lo contactó durante el fin de semana para invitarlo a viajar al Chocó y conocer directamente los daños. Según relató, Buffett ha trabajado durante años con iniciativas sociales en Colombia y ha participado junto a la Fundación Pies Descalzos en proyectos educativos en otras regiones del país. El anuncio principal fue la construcción de diez nuevas escuelas en el departamento. "Howard, que es una de las personas más humanitarias y más amorosas que he conocido, va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó", anunció. Ante la presencia del filántropo, la cantante reiteró el compromiso: "Vamos a construir 10 escuelas en el Chocó".



La educación superior también estará dentro de las prioridades de la artista. Durante su visita a Quibdó, Shakira manifestó su preocupación por las condiciones en que quedó la Universidad Tecnológica del Chocó y aseguró que concentrará sus esfuerzos personales en su recuperación. "No voy a parar hasta nuestra universidad aquí en Quibdó. Verla así, dilapidada, es absolutamente desolador”, afirmó. "Así que yo voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó", uno de los principales espacios de educación superior del departamento.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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