Presidente De la Espriella habló del 'plan milagro de reconstrucción' tras el terremoto

En su primera alocución presidencial, Abelardo de la Espriella dio un nuevo balance del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, y se dirigió a todos los afectados en medio de la tragedia. ""Me dirijo a ustedes con el corazón apretado, pero con el alma firme (...) La Tierra tembló, pero Colombia no se quebró, encomiendo a Dios en mis oraciones constantes las almas de los cientos compatriotas que han perdido la vida", afirmó.

El Presidente expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que ha trabajado "las 24 horas del día" en los territorios afectados, haciendo énfasis en que alrededor de una tercera parte del territorio nacional resultó perjudicada por el sismo. "La patria está de luto, pero la patria también está de pie, trabajando y rugiendo", dijo. Luego de realizar un minuto de silencio, dio un nuevo balance de la tragedia, según el último informe de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo de Desastres (UNGRD):



289 fallecidos

4.187 heridos

143 desaparecidos

120.328 familias afectadas

26.945 viviendas destruidas



Reiteró que estas cifras siguen siendo preliminares. Por otro lado, indicó que los departamento del Valle del Cauca y de Risaralda son los que concentran el mayor número de pérdidas humanas. "He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que, desde que exista una posibilidad de encontrar con vida a un compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno", dijo, y añadió que hay 138 rescatista extranjeros: 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes, quienes "están integrados de manera ordenada a nuestra operación nacional".



El 'plan milagro de reconstrucción'

El Presidente indicó que, según un análisis de una compañía privada, las pérdidas físicas serían de alrededor de 30 billones de pesos: 24.5 billones en viviendas y 5.5 billones de pesos en infraestructura. En ese sentido, anunció que junto con el Ministerio de Vivienda está estructurando el 'plan milagro de reconstrucción', que unirá al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, y a las gobernaciones.

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